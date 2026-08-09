Serranillos del Valle y Pravia se enfrentan en el Grand Prix 2026: horario, padrinos y pruebas

El Grand Prix del Verano 2026 regresa con un nuevo enfrentamiento entre Serranillos del Valle (Madrid) y Pravia (Asturias). Los dos municipios protagonizan el quinto enfrentamiento de la temporada en una nueva noche de competición en la que cada punto puede resultar decisivo para la clasificación general.

Con Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur al frente, el concurso vuelve a reunir a dos pueblos dispuestos a demostrar que, además de competir, saben reírse de sí mismos.

Raúl Pérez e Ivana Rodríguez, padrinos del quinto programa Al lado de los pueblos estarán sus padrinos. El humorista Raúl Pérez acompaña a Serranillos del Valle, que defenderá el color amarillo, mientras que Ivana Rodríguez ejercerá de madrina de Pravia, que competirá desde la grada azul. Además de animar desde las gradas, Raúl Pérez e Ivana Rodríguez volverán a enfundarse el uniforme de concursantes para participar en algunos de los juegos más divertidos del programa.

La clasificación empieza a apretarse Con cuatro programas disputados, la clasificación general comienza a tomar forma. Quintanar del Rey encabeza provisionalmente el ranking con 42 puntos, por delante de Polinyà (36), Pradejón (32) y Altura (29). Serranillos del Valle y Pravia debutan ahora en la competición y buscarán una victoria que les permita estrenarse con opciones de pelear por los primeros puestos. GRAND PRIX Así son los doce pueblos que participan en el Grand Prix 2026: conoce sus curiosidades y elige favorito

Nuevas pruebas y grandes clásicos La noche volverá a alternar algunos de los juegos más emblemáticos del formato con las novedades incorporadas esta temporada. Velocidad, puntería, equilibrio y trabajo en equipo marcarán el ritmo de una competición en la que un buen resultado puede cambiar por completo la clasificación general. Grand Prix Tartópolis: Altura y Pradejón se enfrentan en la prueba más dulce Ver ahora