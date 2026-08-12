'Ordena tu vida' ayuda a una familia sepultada en recuerdos en una nueva noche especial en La 1

La 1 ofrece este jueves otra noche especial de ‘Ordena tu vida’. Inés Hernand y su equipo visitan a una familia que vive rodeada de recuerdos en una casa donde todo guarda algún significado y que necesita aprender a desprenderse de aquello que ya no puede conservar. También visitarán a tres compañeros de piso que viven en un auténtico “tetris musical”.

Mari Carmen, Sergio y sus tres hijos adolescentes viven en un adosado donde nada se tira, porque todo significa algo. La casa está atestada de ropa, toallas y recuerdos que se han ido acumulando con los años, hasta convertir el hogar en un espacio caótico que empieza a afectar a la convivencia. El principal bloqueo de Mari Carmen está en los recuerdos y la ropa de su madre, que ahora está en una residencia. A la falta de espacio y armarios se suma una rutina agotadora y una sensación constante de frustración que provoca malestar en toda la familia.

Entre momentos muy emotivos, recuerdos del pasado, algunas lágrimas y, también, situaciones llenas de humor, Inés Hernand y su equipo llegan para ayudarles a vaciar la casa, tomar decisiones difíciles y aprender a conservar lo importante. Un proceso de transformación que permitirá a esta familia recuperar el orden en su hogar y un poco más de paz en su vida.

Por otro lado, Marina, Iker y Miguel son amigos desde hace años, músicos y compañeros de piso en Madrid. Se quieren como hermanos, pero viven en un auténtico “piso tetris”: más de 20 instrumentos, cables y amplificadores ocupan cada rincón, y para hacer cualquier cosa, primero hay que moverlo todo. El desorden genera conflictos, les impide concentrarse y empieza a afectar a su convivencia. Uno de los mayores bloqueos está en el apego de Marina a los objetos, que no consigue desprenderse de nada, y en la falta de espacio y organización común.

'Ordena tu vida'

Aunque hasta ahora han vivido como estudiantes, sienten que ha llegado el momento de empezar a convivir como adultos. Con la llegada de Inés Hernand y su equipo -y el apoyo de Betty, la madre de Iker- arranca una transformación para poner orden en la casa y en sus vidas. Entre música, emociones y decisiones difíciles, los tres amigos aprenderán a ganar espacio y calma.