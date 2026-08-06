¿Qué es una familia ensamblada? El caso de Nasser y Aitana, protagonistas del estreno de 'Ordena tu vida'
- Aitana y Nasser han aportado a su núcleo familiar hijos fruto de relaciones pasadas, conformando una "familia ensamblada"
- Vuelve a disfrutar del estreno de Ordena tu vida en RTVE Play
Durante este 6 de agosto hemos podido disfrutar del estreno de Ordena tu vida, la nueva apuesta veraniega de Televisión Española para las noches de La 1. El programa presentado por Inés Hernand busca mejorar la vida de una familia distinta semana a semana mediante la puesta en orden de su casa. Los elegidos, a su vez, se comprometen a decir adiós, al menos, al 50% de sus pertenencias.
Nasser y Aitana se consideran "acumuladores profesionales" y han sido los primeros en conquistar nuestros corazones gracias a su historia de amor. Una historia que, además, ha dado como resultado lo que se conoce como una "familia ensamblada". Pero… ¿Qué realidad se encuentra detrás de este concepto?
Una familia ensamblada
La propia Inés Hernand nos lo cuenta durante los primeros minutos del episodio. Nasser y Aitana se conocieron durante su juventud y fueron protagonistas de una historia de amor adolescente que terminó. Con el paso de los años, ambos se embarcaron en diferentes relaciones y, al reencontrarse, aportaron al nuevo núcleo familiar los hijos de las relaciones anteriores.
De esta manera, Nasser aporta a la familia dos hijas de otro matrimonio y Aitana, por su parte, una hija más. Sin embargo, falta una pieza más en esta ecuación: Laila, de tres años e hija en común de ambos. Familia numerosa donde las haya.
Un calendario del 2022 y las sillas de la abuela
Con una familia de estas dimensiones, a pesar del espacio con el que cuentan, es fácil imaginarse los problemas de estos "acumuladores profesionales": falta de armarios y espacio de almacenamiento, ausencia de orden y separación de espacios, acumulación de ropa y zapatos sin su pareja, equipaciones deportivas de hobbies que hace tiempo que desaparecieron, tres neveras e, incluso, un calendario del 2022.
Aun así, ambos tienen claro que hay cosas de las que jamás podrían deshacerse: el cuaderno que recoge la transcripción de las conversaciones de WhatsApp entre ambos una vez volvieron a juntarse, o las sillas y la lámpara de la abuela de Aitana, una mujer completamente adelantada a su tiempo. Estos son solo dos ejemplos imprescindibles para esta pareja, que nos ha hecho suspirar en más de una ocasión.
Vuelve a disfrutar de los dos primeros episodios de Ordena tu vida en RTVE Play y continúa disfrutando de la temporada cada jueves en La 1.