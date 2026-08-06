¿Qué es una familia ensamblada? El caso de Nasser y Aitana, protagonistas del estreno de 'Ordena tu vida'

Durante este 6 de agosto hemos podido disfrutar del estreno de Ordena tu vida, la nueva apuesta veraniega de Televisión Española para las noches de La 1. El programa presentado por Inés Hernand busca mejorar la vida de una familia distinta semana a semana mediante la puesta en orden de su casa. Los elegidos, a su vez, se comprometen a decir adiós, al menos, al 50% de sus pertenencias.

Nasser y Aitana se consideran "acumuladores profesionales" y han sido los primeros en conquistar nuestros corazones gracias a su historia de amor. Una historia que, además, ha dado como resultado lo que se conoce como una "familia ensamblada". Pero… ¿Qué realidad se encuentra detrás de este concepto?

Una familia ensamblada La propia Inés Hernand nos lo cuenta durante los primeros minutos del episodio. Nasser y Aitana se conocieron durante su juventud y fueron protagonistas de una historia de amor adolescente que terminó. Con el paso de los años, ambos se embarcaron en diferentes relaciones y, al reencontrarse, aportaron al nuevo núcleo familiar los hijos de las relaciones anteriores. De esta manera, Nasser aporta a la familia dos hijas de otro matrimonio y Aitana, por su parte, una hija más. Sin embargo, falta una pieza más en esta ecuación: Laila, de tres años e hija en común de ambos. Familia numerosa donde las haya.