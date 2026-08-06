Cómo quitar la cal de la mampara y otros trucos que nos ha dejado el estreno de 'Ordena tu vida'

Ordena tu vida ya ha aterrizado en la parrilla de Televisión Española con la emisión de su primer programa, conquistando nuestros corazones con la vida y el hogar de Aitana y Nasser: dos personas que, tras un romance de juventud fallido y varios hijos de otras relaciones, volvieron a reencontrarse y darle una nueva oportunidad al amor formando su propia familia.

Ordena tu vida Ordena tu vida - Programa 1: Acumuladores profesionales Aitana y Nasser, padres trabajadores de 4 hijos, viven rodeados de caos. Inés Hernand y su equipo llegan para ayudarles a poner orden en su hogar. rtve play

Estos "acumuladores profesionales" no solo nos han dejado grandes momentos con los que compartir risas y llantos, sino que han dado más de un dolor de cabeza a nuestros expertos. Cris Simón, José 'Recicleitor' y Pilar Quintana han tenido que encontrar soluciones a los problemas que aglutinaba la casa; aunque, sin lugar a dudas, el ámbito que requería una mayor inversión de tiempo era la limpieza.

Un sofá pintado con rotulador, la cal acumulada durante meses en la mampara de la ducha o la suciedad que encontramos en el cajetín y el tambor de la lavadora son algunos de los retos personales que ha tenido que asumir nuestra experta en limpieza antes de volver a entregar la casa a sus propietarios. ¿Quieres conocer todos estos trucos? Te los contamos a continuación.

La cal acumulada en la mampara Antes de poder hacer frente a la cal acumulada en la mampara de nuestra ducha necesitamos protegernos: es necesario utilizar guantes (preferiblemente de nitrilo) y mascarilla. Una vez protegidos, aplicaremos un lubricante en toda la mampara para después comenzar a frotar: o bien con un cepillo (que nos hará más fácil el trabajo) o mediante la utilización de un estropajo abrasivo que no arañe la mampara. Para acabar, aclararemos con agua caliente para eliminar los restos que hayan podido quedar del lubricante. Cris Simón ataca la cal de la mampara en el estreno de 'Ordena tu vida'RTVE

Las manchas del sofá Para las manchas de rotulador en el sofá necesitaremos 350 mililitros de agua caliente, un chorrito de amoniaco y el equivalente a una cucharadita de café de jabón potásico. Removemos para que todos los componentes de la fórmula se mezclen bien y aplicamos sobre la mancha. Una vez aplicado, con una tapa de olla a la que anudamos una bayeta, frotamos sobre la superficie deseada y aclaramos con otra bayeta humedecida con agua. Una vez la superficie esté seca, la mancha habrá desaparecido.

Para limpiar la lavadora ¿Alguna vez has reparado en las manchas marrones que aparecen en tu ropa cuando la sacas de la lavadora? Cris Simón tiene la solución para que esto no vuelva a ocurrir y te explica por qué salen: surgen cuando la lavadora no ha tenido un buen mantenimiento. Lo primero que hay que hacer es revisar el estado del cajetín, dado que la humedad acumulada puede ocasionar moho y que este termine en nuestras prendas. Lo mismo ocurre con la goma de la lavadora: es recomendable dejarla abierta unos dos centímetros para favorecer su secado y evitar el surgimiento de moho. Por último, el tambor: deberemos pasar un cepillo y realizar un lavado en vacío a 90 grados con una pastilla antical para dejarla como nueva.