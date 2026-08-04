¿Quiénes son los expertos de 'Ordena tu vida'? Cris Simón, José 'Recicleitor' y Pilar Quintana llegan a TVE

RTVE sigue centrada en su oferta televisiva estival para entretenernos durante las noches de verano. Habiendo sido testigos del éxito de la nueva temporada de Grand Prix o la segunda temporada de Dog House, el próximo jueves 6 de agosto llega a la pequeña pantalla Ordena tu vida, la adaptación española de Sort Your Life Out. En ella, Inés Hernand entrará en las casas de seis familias muy distintas para poner en orden su vida por medio del orden en sus hogares.

El reto parece sencillo: con una semana de margen, las familias se comprometen a deshacerse, al menos, del 50% de todas sus pertenencias. En el camino no estarán solos: Inés Hernand cuenta con unos expertos de lujo que aportarán soluciones a los problemas concretos de cada uno de los hogares. Además, ofrecerán a la audiencia trucos y consejos prácticos que poder utilizar en su día a día. Pero... ¿quiénes son?

Cristina Simón Cristina Simón, más conocida en redes sociales como @lafregonadecris, es la experta en limpieza. La creadora de contenido, que cuenta con más de medio millón de seguidores en redes sociales, se centra en ofrecer consejos para limpiar cualquier parte de la casa sin necesidad de realizar una gran inversión de dinero en materiales. Muchas veces, con productos e instrumentos que tenemos a nuestro alcance, se pueden conseguir grandes resultados, y de ello vamos a ser testigos en Ordena tu vida: desde deshacernos de la suciedad que inunda nuestra lavadora hasta el moho que se ha instalado en las paredes del patio, pasando por la cal que se acumula en las mamparas de la ducha. No hay superficie, mancha o suciedad que pueda escapar de las manos de esta experta en el orden y la limpieza.

José Antonio Peironcely Conocido en redes sociales como José 'Recicleitor', José Antonio Peironcely es un experto en reciclaje, carpintería y recuperación de muebles. Durante la rueda de prensa de Ordena tu vida afirmó que "le ha tocado hacer de todo: carpintería, pintura, recuperar y reciclar un montón de cosas y reordenar espacios". Y así ha sido: el empresario y creador de contenido ha aportado su granito de arena construyendo espacios de almacenaje donde faltaban armarios, mesas en despachos donde se necesitaban un espacio de trabajo, arreglado puertas y vinilado maderas, todo ello con explicaciones sencillas y ejemplos didácticos que nos permitirán aplicar lo aprendido en la pequeña pantalla a nuestras vidas.