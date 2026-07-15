Inés Hernand, sobre 'Ordena tu vida': "Uno de los mayores retos es enfrentarse al apego emocional"

Después de conquistar al público con proyectos como La Retaguardia o Punto Queer, Inés Hernand suma un nuevo reto en RTVE. La comunicadora ha visitado Teleplanistas para presentar Ordena tu vida, un programa que adapta en España el exitoso formato británico Sort Your Life Out, donde se pone el foco en las historias que se esconden detrás del desorden.

Acompañada por Javi Hoyos y Marta Verona, la madrileña ha repasado en el plató cómo ha sido el proceso de grabación y cómo viven las familias esta transformación. Además, ha confesado que, aunque el objetivo es reorganizar una casa, el verdadero cambio siempre ocurre por dentro. "Hay verdad en este programa", resume la presentadora.

"Los protagonistas son las familias" Cada entrega de Ordena tu vida sigue a una de las seis familias que aceptan un reto poco habitual. El programa vacía por completo su casa y traslada todas sus pertenencias a una nave industrial para decidir qué conservan y de qué pueden desprenderse. "Llegamos con la premisa de deshacerte del 50% de sus cosas (...) y hay familias que han conseguido llegar al 80%", explica. La presentadora lo tiene claro: "Los protagonistas son las familias". Por eso está segura de que el programa conectará con el público. "Todo el mundo puede decir 'Soy yo literal'", aclara. Además de reorganizar los espacios, el programa cuenta con especialistas que ayudan a encontrar soluciones prácticas para el día a día. "También tendremos trucos y tips", adelanta Inés Hernad. Ordena tu vida 'Ordena tu vida': Muy pronto en La 1 y RTVE Play Varias familias se enfrentan a todo lo que han acumulado durante años. A veces un gran cambio empieza por poner orden. 'Ordena tu vida', con Inés Hernand, muy pronto en La 1 y RTVE Play rtve play

El apego emocional, uno de los mayores retos del programa A lo largo de la entrevista, Inés cuenta que detrás de cada objeto suele esconderse una historia. Para ella, el mayor desafío del programa es enfrentarse a ese vínculo emocional que muchas personas mantienen con sus pertenencias. "Uno de los mayores retos es enfrentarse al apego emocional", reflexiona. Esa realidad, explica, aparece constantemente durante las grabaciones y afecta a perfiles muy distintos. "Nos hemos metido en casas de estudiantes", comenta Hernand. En ese caso, añade, "su solución es que no pueden acumular" por su limitado espacio "y es muy triste", zanja.

"Vamos a llorar y vamos a reír al segundo" Aunque el formato está lleno de consejos para organizar el hogar, también tiene algunos momentos que llegan al corazón. La presentadora recuerda que cada familia llega con una mochila distinta y que, en ocasiones, el trabajo del equipo va mucho más allá de reorganizar una habitación. "Todo el mundo tiene algo (...), tienes que acompañar con un abrazo", asegura. Marta Verano y Javi Hoyos entrevistan a Inés Hernand en 'Teleplanistas't También aparecen objetos de lo más particulares. Por ejemplo, una cama adaptada para una persona con movilidad reducida que ya vive en una residencia o varias sillas de ruedas que siguen formando parte de la historia de una familia. Por eso, la presentadora resume la esencia del programa en una frase: "Vamos a llorar y vamos a reír al segundo".