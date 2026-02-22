Dónde ver el gran estreno de 'En Play', tu nuevo canal digital, con Inés Hernand, Mariang y Ángela Fernández

¡Tu nuevo canal digital favorito! Este lunes llega En Play, en RTVE Play, con más de ocho horas diarias de emisión de lunes a jueves con nuevos programas originales. El espacio recoge la exitosa experiencia del programa Open Play, que ha contribuido a que la plataforma tenga sus mejores datos de audiencia en contenidos originales el pasado mes de enero, y lo amplía con nuevos rostros y programas, desarrollando una parrilla de contenidos exclusivos producidos con medios de RTVE. ¿Quieres descubrir los nuevos rostros de En Play? ¡Toma nota para no perderte nada!

Inés Hernand, Mariang y Ángela Fernández, en directo La base del nuevo canal será la oferta de contenidos en directo, producidos en colaboración con Thinketers y Àtic, con dos tiras diarias a partir de las 19:30 horas (hora peninsular) y hasta el comienzo de La Revuelta de David Broncano. La primera de ellas es El recreo, donde Mariang Maturana (aka La quinqui) y Ángela Fernández se adentran en lo más atrevido, vergonzoso y excitante de internet, junto a acompañantes de excepción como Javi de Hoyos, Marta Riesco, Valeria Ros, Arnau García, Germán González, Laura del Val o Andrea Compton. A continuación, Inés Hernand se estrena como host en solitario a partir de las 20:45 horas (hora peninsular) con La Retaguardia, un programa que hace repaso a la actualidad diaria desde el humor con una extensa nómina de colaboradores como "Alpilpil", Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. Tras conectar con La Revuelta, EN PLAY se adentra en el humor con la continuación de formatos como Sale como sale y Un nuevo sendero hasta el manantial, con Ignatius Farray, e incorpora nuevos rostros como Dani Rovira y Arturo González Campos, que traen su podcast Mi persona favorita a las noches del canal. 01.20 min 'En Play', tu canal digital favorito de RTVE Play

Mañana más con Carmona y los podcast de RNE Audio, la apertura de EN PLAY EN PLAY es también una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE. En primer lugar, el programa Mañana más de Ángel Carmona tiene su primera ventana en vídeo en RTVE Play todas las tardes de 16:30 a 18:30 horas. Sin embargo, el día del estreno del canal, de forma extraordinaria, el espacio se traslada al "late night" con la emisión de un programa especial desde el Teatro del Barrio. Además, entre 18:30 y 19:30 horas, EN PLAY incorpora los videopodcast producidos por la plataforma RNE Audio, con el estreno de nuevos programas como Menudo cuadro, presentado por Carlota Corredera, David Insúa y David Andujar, una nueva temporada de Podcast, el Podcast con los rostros Aaron Aguilera, Jorge Yorya, Laura del Val, Miguel Campos y Las del Cadillac con María Canet y Raquel Elices. También dará el salto al vídeo el exitoso podcast Influrrealismo mágico, con Lorena Macías. ¿Te lo vas a perder?