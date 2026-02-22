Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 23 de febrero al domingo 1 de marzo, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. Esta semana estrenamos EN PLAY, una apuesta estratégica por los contenidos en directo de entretenimiento que tendrá más de ocho horas diarias de emisión de lunes a jueves, con nuevos programas originales.

Además, entramos en la cuenta atrás para los Premios Goya que se celebran el sábado 28 de febrero, en Barcelona. En RTVE Play seguimos añadiendo películas que han logrado este galardón para que puedas disfrutar del mejor cine. También puedes encontrar otros títulos nacionales e internacionales en los que se integran todos los géneros cinematográficos.

Esta semana no te pierdas Así somos, el videopódcast que te propone un viaje que no te dejará indiferente y con el que puedes arrancar la semana con energía; y Al cielo con ella para poner el broche final por todo lo alto con un nuevo programa cargado de irreverencia y voces que no dejan indiferente. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo.

EN PLAY (lunes a jueves, a partir de las 16:30 horas) Arranca el canal digital EN PLAY que cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, con nuevos programas originales y exclusivos. Este lunes comienza a las 19:30 horas, pero a partir del martes, el horario de arranque es a las 16:30 horas. EN PLAY es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE. A partir de las 19:30, será el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) se adentran en lo más atrevido de internet, y que contará con colaboradores como Javi Hoyos, Marta Riesco, Valeria Ros, Germán González, Laura del Val o Andrea Compton. La segunda parte, a partir de las 20:45 horas, corresponde a La retaguardia. Aquí, Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, contará con colaboradores como “Los Pil Pil”, Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. Mariang, Inés Hernand y Ángela Fernández de 'En Play' RTVE

Así somos - Programa 18 (lunes, 23 de febrero) Este videopódcast te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del cuarto, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano. ¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes. Historias que cobran vida gracias al archivo de RTVE.

Cine Club Play - La soledad (lunes, 23 de febrero) Crónica de la vida de dos mujeres. Adela es una madre soltera que se traslada con su niño desde un pequeño pueblo a Madrid. Allí encuentra trabajo y entabla nuevas amistades, pero de repente, sucede algo perturbador. Antonia es la propietaria de un pequeño supermercado de barrio, cuya sosegada vida se ve alterada por los problemas de sus hijas. A través de las vivencias de dos mujeres normales, se describen momentos de felicidad y de tristeza que van marcando la vida en una gran ciudad. En la gala de 2008, esta película ganó tres Premios Goya: Mejor película, Mejor dirección (Jaime Rosales) y Mejor actor revelación (José Luis Torrijo). Petra Martínez

Cine Club Play - El bosque animado (martes, 24 de febrero) Un bandido, un pocero, una niña que trabaja, un chico que no quiere trabajar, una muchacha que emigra y un fantasma que busca compañía. Estos y otros personajes configuran el mundo fantástico que vamos descubriendo entre los árboles de un bosque. Una gran cantidad de protagonistas que José Luis Cuerda supo hilar con éxito en El bosque animado, una película que entremezcla la cara más descarnada del ser humano con el realismo mágico. Esta cinta protagonizada por Alfredo Landa, Tito Valverde o Alejandra Grepi, entre otros muchos, logró cinco Premios Goya en la edición de 1988.

Podcast, el podcast. Temporada 3 - Programa 7 (miércoles, 25 de febrero) Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como uno de los contenidos más interesantes de la temporada.

Especiales Premios Goya - Alfombra y backstage (sábado, 28 de febrero) En RTVE Play no queremos que te pierdas ni un solo detalle de la gala de premios más importante del cine español. Por eso, en esta edición número 40 de los Premios Goya, desde el Auditori Fòrum de Barcelona, Inés Hernand, Nuría Marín y Marina Rivers te contarán todo lo que dé de sí la alfombra roja y realizarán una cobertura completa también del backstage. Con una propuesta multicámara se podrá comentar en tiempo real todo lo que ocurra en la ceremonia y analizar los momentos más destacados. ¡No te lo pierdas! Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers presentarán la alfombra roja de los Goya en RTVE Play