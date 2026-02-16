Los memes inundan las redes tras el estreno de 'Top Chef: Dulces y Famosos'... ¡Y ya hay un concursante favorito!

Si te gusta cocinar o has seguido de cerca la carrera de nuestros concursantes, seguramente te quedaste prendado de Top Chef: Dulces y Famosos. El primer programa del reality culinario no ha dejado a nadie indiferente. Hay quienes se han reído, quienes se han llevado alguna que otra sorpresa y quienes se han emocionado con nuestros concursantes. Y, por supuesto, esto se ha reflejado en redes sociales, donde quienes han seguido el programa se han sentido partícipes del minuto a minuto del capítulo.

La audiencia aplaude el estreno de Top Chef: dulces y famosos Desde la llegada de los famosos a las cocinas, las redes sociales ya estaban dando su veredicto: “La excelencia de un programa como este recae en un buen casting. ¡Es muy bueno!” u “Otro ejemplo plausible de que RTVE hace las cosas bien es el formato Top Chef. Siempre con un casting acertadísimo”, escribían en redes sociales. ““ Otro momento que hizo reír al público, no podía estar protagonizado por alguien que no fuese Belén Esteban. Esta vez, divirtió confundiendo los “funkos” con los “juncos”: “¿Los juncos no son los muñecos esos pequeños?”, escribían en la red social X. ““ Sin embargo, el momento favorito de los espectadores estuvo claro: la prueba de eliminación entre Luis Merlo y Marina Castaño. “Luis Merlo está siendo oro en #TopChefRTVE. Ha de quedarse. Es un monólogo constante” o “No puedo parar de reír con la última prueba de #TopChefRTVE”, fueron algunos de los comentarios más repetidos. ““

Memes, memes y más memes Si algo nos caracteriza a los españoles es que somos capaces de reírnos de cualquier cosa. Y Top Chef: dulces y famosos nos lo ha puesto fácil. Las redes no han parado de crear memes de los momentos más divertidos del programa y de recordar el pasado de algunos de nuestros concursantes. ““ Si algo tiene el público es buena memoria televisiva. Y cómo no podía ser de otra manera, los internautas han recuperado el icónico momento en el que Belén se echaba a llorar por no conseguir hacer churros durante la pandemia. ““

Un formato de éxito internacional Top Chef: Dulces y Famosos es la adaptación del programa culinario de éxito internacional Top Chef VIP Just Desserts estrenado originalmente en Bravo en 2006. El concurso ha sido ganador de dos premios Emmy en su versión estadounidense y cuenta con 22 temporadas. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales. El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats y cuenta con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha. Ahora, será la televisión pública quien apueste por este formato y le dé un nuevo nombre: Top Chef: dulces y famosos.