Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 16 al 22 de febrero

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Una femmina. Código de silencio y La huida son solo algunas de las películas que durante la semana de 16 al 22 de febrero se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.

El sargento negro (Lunes 16 de febrero a las 22:15 horas en La 2 y RTVE Play) Uno de los mejores western de la historia del cine. En Arizona, un consejo de guerra se reúne para juzgar a un sargento negro acusado de la violación y el asesinato de una joven blanca. El sargento en cuestión, Braxton Rutledge, siempre ha sido un ejemplo para todos los que le rodean, pero poco a poco esos que lo admiraban le empiezan a dar la espalda.

Sartana en el valle del oro (Jueves 19 de febrero a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) El letal pistolero Lee Calloway, más conocido como Sartana, ayuda a tres hermanos bandidos a escapar de la cárcel. La única condición que pone es que le den la mitad del oro robado que han ocultado. Sin embargo, como ladrones, no piensan hacer cumplir el trato.

Una femmina. Código de silencio (Jueves 10 de febrero a las 22:15 horas en La 2 y RTVE Play) Un drama basado en hechos reales y en la investigación del periodista italiano Lirio Abbate. Rosa es una joven rebelde que vive con su abuela y su tío en un lugar remoto de Calabria, en el extremo sur de Italia. La prematura muerte de su madre, cuando Rosa era una niña, marca su vida actual.

La huida (Jueves 19 de febrero a las 1:00 horas en La 2 y RTVE Play) Tras robar en un casino, los hermanos Addison y Liza se dan a la fuga, pero sufren un accidente de coche. Deciden separarse para alcanzar la frontera canadiense, pero los sorprende una tormenta de nieve. Addison emprende el camino campo a través, mientras que a Liza la recoge un exboxeador que vuelve a casa por Acción de Gracias.

La diligencia II (Viernes 20 de febrero a las 11:55 horas en La 2 y RTVE Play) Versión televisiva del clásico de 1939 con John Ford y John Wayne. El jefe apache Jerónimo ha huido de la reserva y ha desenterrado el hacha de guerra. En una diligencia que atraviesa el desierto de Arizona viajan una mujer embarazada y casada, una prostituta, un sheriff y un forajido.

Estoy hecho un chaval (Sábado 21 de febrero a las 19:20 horas en La 1 y RTVE Play) Adaptación de la obra teatral de Alfonso Paso. Paco Martínez Soria protagoniza una comedia en la que su personaje descubre que va a ser padre de nuevo. Cuando lo comunica en la oficina para pedir un aumento de sueldo le dicen que van a jubilarlo. Pero él, que se siente joven, decide buscar otro trabajo.