Cine, 'charneguismo', bullying, amor y reencarnación: 'Las gafas de Isabel Coixet' es un retrato sincero y muy divertido de la directora

Dice Santiago Tabernero que cuando Isabel Coixet empezó en el cine eran muy pocas las referentes en la dirección de cine. "Prácticamente podían contarse con los dedos de una mano. Pilar Miró era el gran referente antes de Isabel, pero el cine español de la época era profundamente machista”. La catalana debutó en 1984 y saltó a la fama con Cosas que nunca te dije, su tercera película. Cuatro décadas después puede presumir de una brillante carrera, con casi treinta trabajos que le han reportado una lluvia de premios: ocho premios Goya y el reconocimiento internacional.

Hay objetos eterno, inalterables, únicos. Piezas que con solo verlas te llevan al artista: está el bastón de Chaplin, el guante de Rita Hayworth, la pipa de Jacques Tati, el bigote de Poirot. Y están las gafas de Isabel Coixet, título del documental de Tabernero. "Son como un disfraz, un parapeto, un lugar tras el que esconderse porque ella es profundamente tímida y lleva poniéndose gafas estridentes desde hace muchos años, pero ya las últimas que se pone son de premio. Creo que esas gafas son la mejor muestra de su personalidad y de su forma tan especial de ver el mundo”, dice el director.

Si Pilar Miró fue el espejo en el que Coixet quiso mirarse, ella es la referencia que han tenido, y tienen, las directores que han venido después. Entre ellas, Alauda Ruiz de Azúa y Clara Roquet, que intervienen en el documental, presentado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI). Pero el trabajo de Tabernero no se queda en la trayectoria y influencia de la directora, que son admirables, ya que ahonda en su vida, recorriéndola desde sus orígenes, de los que nunca ha renegado.

Isabel Coixet con su madre, Victoria

Una orgullosa charnega Su padre era obrero y su madre era ama de casa. Ella fue la primera de los dos ramos de su familia en ir a la universidad. "Eso te ancla en el suelo y tu contacto con la realidad es otro. El desclasamiento que se produce cuando yo entro en la universidad, trabajando al mismo tiempo, consigo un beca para ir a la Sorbonne. Eso me ha marcado y me ha marcado para bien. ¡Tú sabes el esfuerzo que cuestan las cosas! Y hay un orgullo de clase, de ¡a mí nadie me ha regalado nada! "Soy hija de catalán, barcelonés, y de salmantina. Eso me convierte, en palabras que marcaron también mi infancia, en charnega. El charneguismo muchas veces se asocia a una cierta clase baja, pero yo asocio el charneguismo con el bilingüismo: compartes dos culturas, dos lenguas, tu cabeza está preparada y gracias a ello he aprendido bastantes lenguas en mi vida".

Sufrió bullying en el colegio El documental arranca con Isabel Coixet yendo a consulta con su oculista. Se aprecia cierto pánico al diagnóstico, pero se tranquiliza cuando le dicen que no tiene cataratas y que la operación tendrá que esperar por ahora. "Pero me dormís, que no me entere de nada. Me dormís desde el día antes. Por qué esta manía con los ojos, por qué nunca he conseguido ponerme una persona. Le pasa a más personas, no soy la única". Coixet llevó gafas desde niña, a pesar de la insistencia de sus padres para que llevara lentillas. En el colegio fue una cuatro ojos' pero no sufrió por ello. "No tuve problemas por ello, yo empecé a sentir bullying cuando empecé a sacar buenas notas". Adora las gafas y cada modelo que se compra es más sorprendente del anterior. A través de los recuerdos que se guardan en la memoria, o en el corazón, y de las fotografías que se sacan de los álbumes y las cajas de lata, se traza toda una vida ligada al cine. No se olvida de lo duros que fueron los inicios, de las dificultades para conseguir financiación para hacer Cosas que nunca te dije: tuvo que hacer muchos trabajos de publicidad e hipotecar su casa para sacar adelante la película. "No olvidaré que gracias a que vineo a Panorama se pudo vender y se pudo ver". Isabel con Reed Brody, su novio

"Nunca quiso masculinizarse", dice Roquet A la falta de presupuesto se le unía el hecho de ser mujer. "Para ellos, lo siento, es más fácil. Si eres un señor estupendo, con barba y vestido de negro, que llega y sienta cátedra, pero tú eres como una Hello Kitty gordita que quiere contar sus cosas , y es diferente. Llegas a las cosas por la parte de atrás. Las nuevas generaciones de mujeres directoras remarcan, y valoran, el hecho de que Coixet estuvo muy sola. "Era mujer en un mundo de hombres, pero además tienes tu forma de hacer las cosas, no quieres masculinizarte. Lo tuvo difícil", dice Clara Roquet. En la reconstrucción de esa mirada intervienen jóvenes mujeres cineastas y actores y actrices que la conocen bien como Leonor Watling y Javier Cámara; productoras decisivas en su filmografía como Esther García y Marisa Fernández Armenteros; las directoras de fotografía Bet Rourich y Teresa Medina; la escritora Laura Ferrero. Y, por supuesto, su madre, Victoria Castillo, y su pareja, el abogado Reed Brody. "No me quiero casar, estar casado me parece un espanto. Lo de novio me va bien, es como anacrónico. Nos conocimos en Nueva York, nos presentó el juez Garzón. Él se acaba de separar y le veía con ganas de feria", dice ella. "Es otro tipo de amor", dice él.