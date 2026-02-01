¿Por qué Los Chichos se llaman así?: descubre la historia del grupo en el documental 'Ni más ni menos'

Fueron y son todo un referente para artistas tan distintos como Alejandro Sanz, Estopa, Manolo García, La Húngara, Rosalía y C. Tangana. Las canciones de Los Chichos resisten el paso del tiempo y son la eterna banda sonora de distintas generaciones que han bailado y cantado temas como 'Yo soy El Vaquilla', 'Mami', 'Mujer cruel', 'Te vas, me dejas', 'Quiero ser libre' y, por supuesto, 'Ni más ni menos'. Este último tema da título al documental dirigido por Paco Millán que recorre la historia del grupo y remarca su legado e influencia.

"No nos echan, nos vamos", dicen en la gira de despedida 'Hasta aquí hemos llegado', que terminó en Madrid y así arranca el documental para retroceder en el tiempo hasta la creación del grupo. Se hace con los recuerdos que conservan intactos Emilio y Juliom los hermanos González Gabarre. Emilio creció con la guitarra en la mano, la que se pudo comprar trabajando duro con su padre en el Metro de Madrid.

Emilio, Jero y Julio Quería ser como Peret y tocaba donde podía, incluso llegó a ir a Salamanca, y llamaba la atención porque era "un pintas", siempre vestido fino. Julio le recuerda con un traje de rayas, una gabardina blanca y la guitarra. "Jero y yo nos quedábamos ojipláticos". Ellos ya eran compadres y trabajaban en barras americanas, pero un día se fueron con Emilio al mítico club Yeti, de la calle General Mola, y allí empezó la leyenda del grupo. Los tres vivían en Vallecas, pero Jero que era de Valladolid, vivía en el Pozo del tío Raimundo. "Nosotros somos castellanos, de Castilla la Nueva, de Madrid, y Jero es de Castilla la Vieja", dice Emilio.

¿Por qué se llamaban Los Chichos? Cuenta Emilio que tenía un cuñado, al que quería mucho. "Le decían Chicho y yo le tenía tanto cariño que le dije: ¡Me voy a poner tu nombre!". Y así fue. Eduardo Guerbós, que ha trabajado con Camilo Sesto, Sara Montiel y Joaquín Sabina, entre otros, fue su manager desde mediados de los 70. "Cuando escuché las maquetas vi el potencial al escuchar las canciones del Jero. Y dije, madre de mi corazón, esto es un diamante en bruto". Su relación, sin contrato firmado, tuvo muchos beneficios, con años en los que hacían más de doscientos conciertos.

Vendieron millones de discos El productor Alfredo Garrido escuchó una de esas maquetas y seleccionaron varios temas, entre ellos Quiero ser libre. Y lo grabaron. "Fue un éxito impresionante y vendieron millones de discos. Crearon un estilo importantísimo, que abrió el mercado", dice el productor. "Era un cúmulo de sensaciones y unas emociones, con unas cadencias y unos arreglos que..., quién no va a contar eso cuando se está cantando la realidad del momento. ¿Y quién lo compra? Los barrios. Ellos nos han salvado las ventas". Ganaron mucho dinero, más que otros artistas con los que compartían programas de televisión y radio. "Se habla mucho de la Movida y nosotros fuimos la cara B, pero vendíamos millones de discos, mucho más que ellos", dice Emilio, sin olvidar que en aquellos años no se les dio el sitio que les correspondía, el que se habían ganado a fuerza de trabajar.

Jero deja el grupo Julio, serio y tal vez triste, recuerda cuando Jero dejó el grupo. "El nombre de Los Chichos estaba en letras grandes, era una marca", por eso buscaron una solución. Julio, hijo de Emilio, entró con fuerza y ganas, dice que se ha entregado con pasión, pero hay un pero. "Chichos era ellos, los originales", dice, con un respeto y admiración que traspasa la pantalla. "Yo soy el nuevo de Los Chichos", dice consciente de haber sustituido a 'El del medio de Los Chichos'. Jero se fue en 1995, pero su espíritu sigue presente entre sus compañeros. A Emilio le cuesta hablar de él y recuerda con dolor su muerte. Jero se lanzó desde el balcón de casa y murió en el acto. "Me llamó un día antes para decirme que quería hablar conmigo. De los tres intentos que tuvo, yo le quité dos. El otro no lo pude evitar. Tuvo mi ayuda y confianza, pero estaba deprimido y no lo pude salvar". Emilio y Julio, fundadores de Los Chichos

El abismo de las adicciones Jero estaba enfermo, con una fuerte depresión. Intentó hacer carrera en solitario y lanzó dos discos, para no tuvo el éxito esperado. Además, no superó la muerte de sus dos hermanos. Para colmo tenía adicciones que fueron fatales para su destino. "La cocaína fue un veneno para todos, y Los Chichos no iban a ser una excepción", dice el productor, y Emilio lo reconoce sin tapujos ahora que lleva veinte años sin probar las drogas. La humildad que conservan a pesar de su estrellato refuerza su dignidad. Están orgullosos de sus orígenes, de su Vallecas, de sus primeros seguidores y su primer público: los del barrio. Hoy, cuando pasean, todos les tocan las palmas y ellos, sin más, les dan las gracias como mejor saben: cantando. Son muchos los artistas que se Estopa, La Húngara, Manolo García, El Langui y Miguel Poveda, entre otros, rinden tributo a sus ídolos, subrayando su obra. Emilio y Julio sienten la admiración de todos, están satisfechos de lo que han hecho, de todo lo conseguido. "¿Que qué nos queda por hacer. Ya hemos hecho todo, solo nos queda subir a la luna". Los Chichos

Letra de la canción 'Ni más, ni menos' Porque tu te ves bonita, tu te pones orgullosa, ni más, ni menos, ni más, ni menos. más bonitas son las rosas, viene el tiempo y las marchita. Viene el tiempo y las marchita, la hermosura es poca cosa, ni más, ni menos, ni más, ni menos. porque tu te ves bonita, tu te pones orgullosa. Vente misiana juana, vente misiana, misiana juana, vente misiana, misiana juana, que yo te quiero. vente misiana juana, vente misiana, misiana juana, vente misiana, misiana juana, que yo te quiero. El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar, ni más, ni menos, ni más, ni menos. la honra de una mocita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita, ni más, ni menos, ni más, ni menos. el cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. Vente misiana juana, vente misiana, misiana juana, vente misiana, misiana juana, que yo te quiero. vente misiana juana, vente misiana, misiana juana, vente misiana, misiana juana, que yo te quiero. No abuses de la bondad, no abuses porque soy bueno, ni más, ni menos, ni más, ni menos. no abuses, no abuses niña porque sabes que te quiero. No abuses de la nobleza porque soy un buen gitano, ni más, ni menos, ni más, ni menos. No abuses, no abuses niña porque te dejo y me marcho. Vente misiana juana, vente misiana, misiana juana, vente misiana, misiana juana, que yo te quiero.