El documental que rescata del olvido a Antonio el Bailarín: "Su vida parece escrita por un guionista"

Fue uno de los mejores bailarines de la historia: revolucionó la danza española, introdujo el flamenco en el cine de Hollywood y hasta inventó un baile. Sin embargo, las nuevas generaciones parecen haber olvidado a Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín, 30 años después de su muerte.

Por esta razón, el cineasta Paco Ortiz ha decidido reinvindicar su figura con un documental, Antonio, el bailarín de España, que tras su paso por el Festival de Cine Europeo de Sevilla y después de ganar el Premio del Público en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva llega ahora a las salas de cine.

"Hace poco me preguntaron quién sería en el día de hoy y dije que Rosalía, pero no por el flamenco, sino porque Rosalía es una chica que siempre con cada espectáculo que hace triunfa y va más allá, y a Antonio le pasó durante décadas", ha subrayado en Las mañanas de RNE.

20.20 min Antonio, el único bailarín que no necesitaba apellido

El mejor embajador de España Además de rescatar del olvido al maestro sevillano, Antonio, el bailarín de España busca conseguir que quienes sí lo conocieron, sobre todo por sus constantes apariciones en televisión, lo redescubran. "Detrás de esas intervenciones tan mediáticas —explica Paco Ortiz— había un gran artista, un genio que bailó por todo el mundo y que llevó la historia de España en sus espectáculos, siendo el embajador más importante que hemos tenido en el siglo pasado". No exagera en absoluto el realizador: Antonio fue el primer artista español en actuar en la Unión Soviética, bailó en la Casa Blanca para el presidente John F. Kennedy y su magnetismo personal le llevó a codearse con grandes personalidades de la época como la reina Isabel II de Inglaterra, Rudolf Nuréyev o Pablo Picasso, que le regaló un dibujo que trasladó al fondo de su piscina. 01.54 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Antonio, el bailarín de España'

Creador del baile por martinete El documental, que cuenta con la participación de RTVE, repasa la vida de Antonio el Bailarín con su propia voz, gracias a las entrevistas que concedió, para la publicación de sus memorias en los años 80, a su amigo y periodista Santi Arriazu, pero también participan en él varios expertos y profesionales de la danza como la bailarina y coreógrafa Carmen Roche, que define a Antonio como un "innovador". "Era también un coreógrafo estupendo, porque nunca se habla de Jugando al toro, que era una coreografía magnífica y totalmente vanguardista en aquel entonces", destaca la artista, al mismo tiempo que recuerda que Antonio inventó el baile por martinete, un palo flamenco que hasta entonces no se bailaba. Antonio el bailarín, el Paganini de la danza