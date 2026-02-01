Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 2 al 8 de febrero

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis con solo registrarte. Entre las películas que se suman a nuestro catálogo del 2 al 8 de febrero se encuentran grandes títulos del cine internacional y también del nacional, premiados en los Goya y en el Festival de San Sebastián. Son los casos de Pan Negro y Un amor, algunas de las películas que podrás ver esta semana. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.

Mogambo (Lunes 2 de febrero a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) En este clásico de John Ford protagonizado por Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly, uno de los mas prestigiosos cazadores del Congo que surte de animales salvajes a los principales zoos del mundo, Victor Marswell, va a recibir en su retiro africano una visita por partida doble. Primero aparece la señorita Kelly, una hermosa aventurera que ha sido invitada a un safari por un magnate indio. Tras ella, aparecerá un aristocrático matrimonio inglés, Donald y Linda Nordley, antropólogos, que pretenden que Victor les guíe al país de los gorilas, empresa casi suicida, pero que, insospechadamente, el gran cazador esta dispuesto a afrontar. Fotograma de 'Mogambo', una película censurada en España

Buffalo Bill, el héroe del oeste (Martes 3 de febrero a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Spaghetti western en el que, mientras Buffalo Bill tiene la misión de frenar el comercio de armas entre blancos y siux, Donaldson vende armas a los indios renegados, liderados por Mano Amarilla.

El jugador (Miércoles 4 de febrero a las 12:20 horas en La 2 y RTVE Play) Un tahúr y un pistolero forman una pareja invencible que nadie consigue derrotar, pero llega un momento en que tendrán que enfrentarse entre sí por causa de una mujer.

Masacre en el Gran Cañón (Jueves 5 de febrero a las 12:20 horas en La 2 y RTVE Play) Spaghetti western con James Mitchum. Estar ausente dos años de Arriba Mesa, un poblado del Lejano Oeste, para vengar la muerte de su padre, el sheriff, ha tenido un alto coste para Wes Evans. Todos le daban por muerto, y Nancy, su prometida, sin noticias de él, se ha casado con Rudy Dancer, el hijo mayor de una de las familias que se disputan a tiros las tierras de un valle que también reclaman los Whitmore. Los habitantes de Mesa, atemorizados por los pistoleros que pululan por el bar, y conocedores del valor de Wes, y de que este siempre había manifestado seguir el ejemplo de su padre, le ofrecen la placa de sheriff. Wes la rechaza: su intención es vender la casa y marcharse. Pero tendrá que posponer su decisión al verse involucrado en la ruptura de la tregua que había propiciado.

Un espíritu burlón (Jueves 5 de febrero a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Última adaptación al cine de la comedia teatral de Noël Coward, esta vez con Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann y Judi Dench como protagonistas. En la película, Charles es un famoso escritor de novela negra que sufre un bloqueo creativo. Para ayudar a que lo supere, Ruth, su mujer, organiza un encuentro con una médium, que acaba convocando a la fallecida primera esposa de Charles, la hermosa y celosa Elvira. 02.31 min Días de Cine - Un espíritu burlón

Un dólar por los muertos (Viernes 6 de febrero a las 12:10 horas en La 2 y RTVE Play) Emilio Estévez y Jordi Mollà son algunos de los actores que participan en este wéstern. Una vez acabada la Guerra de Secesión, un atormentado pistolero y un mutilado de la Guerra Civil norteamericana deciden unir sus fuerzas para encontrar el oro escondido del ejército de la Confederación. Cuentan con un mapa que les indica la ubicación del tesoro, pero se encuentra cerca de la frontera de México, lo que supone atravesar una zona dominada por bandidos que no dudarán en enfrentarse a ellos.

Pan negro (Viernes 6 de febrero a las 22:45 horas en La 2 y RTVE Play) Agustí Villaronga dirige la película, reconocida con nueve premios Goya, entre ellos el de mejor película. Durante los duros años de la posguerra, en una zona rural de Cataluña, un niño llamado Andreu, cuya familia pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de un hombre y su hijo. Las autoridades sospechan de su padre, pero Andreu intenta encontrar al culpable. En estas circunstancias, se produce en Andreu el despertar de una conciencia moral que se opone a la mentira como instrumento del mundo de los adultos.

Relaciones casi públicas (Sábado 7 de febrero a las 19:20 horas en La 1 y en RTVE Play) Concha Velasco, Manolo Escobar y José Sacristán protagonizan esta comedia de José Luis Sáenz de Heredia. En ella, una reportera de televisión y relaciones públicas conoce a un cantante talentoso en un pequeño pueblo, a quien decide representar.