Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 2 de febrero de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 26 al domingo 1 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana los campeonatos de Europa masculino de balonmano y femenino de waterpolo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 2 de febrero
- 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio 2.0
Martes 3 de febrero
- 09:30 horas. Esquí alpino. Copa de Europa slalom
- 18:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera semifinal
- 20:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Segunda semifinal
- 20:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Unicaja - Elan Chalon
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Cuartos de final: Albacete - FC Barcelona
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Miércoles 4 de febrero
- 09:30 horas. Esquí alpino. Copa de Europa slalom
- 17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Primera semifinal
- 18:30 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Atlético de Madrid - Athletic Club
- 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Segunda semifinal
- 21:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Jueves 5 de febrero
- 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Países Bajos
- 13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Bélgica
- 18:00 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Tercer puesto
- 21:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Real Madrid - FC Barcelona
- 21:30 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Final
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Viernes 6 de febrero
- 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey
- 17:10 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 4: UCAM Murcia - Unicaja Alhaurín de la Torre
- 19:00 horas. Atletismo. World Indoor Tour Gold
- 19:00 horas. Programa. Previo Apertura JJOO de invierno Milano Cortina
- 20:00 horas. Programa. Ceremonia de Apertura JJOO de invierno Milano Cortina
- 20:00 horas. Programa. Ceremonia de Apertura JJOO de invierno Milano Cortina (sonido ambiente)
Sábado 7 de febrero
- 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Inglaterra
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 16: Telecable HC - Cerdanyola HC
- 13:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Jornada 1: Países Bajos - España
- 13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Alemania
- 13:45 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 18: Atticgo BM Elche - Costa del Sol Málaga
- 15:45 horas. Fútbol sala. Primera división femenina.Jornada 17: Reyco Burela FS - AE Penya Esplugues
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 12: BSR Vistazul - Sureste Gran Canaria
- 16:00 horas. Balonmano. Copa de España masculina. Primera semifinal: Dicorpebal Logroño La Rioja - Recoletas Atlético Valladolid
- 16:00 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Tercer puesto
- 16:00 horas. Balonmano. Copa de España masculina. Segunda semifinal: FC Barcelona - Irunek Bidasoa Irún
- 19:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Final
- 21:30 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
- 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 8 de febrero
- 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Países Bajos
- 11:30 horas. Squash. Campeonato de España
- 13:30 horas. Balonmano. Copa de España masculina. Final
- 13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Bélgica
- 16:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 23: Real Murcia CF - Marbella FC
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 20: Joventut de Badalona - Movistar Estudiantes
- 18:00 horas. Motociclismo. Trial indoor de Barcelona
- 21:30 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
- 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate