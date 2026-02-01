Enlaces accesibilidad
Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 2 de febrero de 2026

Lamine Yamal, en el partido de Champions ante el Copenhague AFP7 vía Europa Press AFP
Fran Mena
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 26 al domingo 1 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana los campeonatos de Europa masculino de balonmano y femenino de waterpolo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 2 de febrero

  • 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio 2.0

Martes 3 de febrero

  • 09:30 horas. Esquí alpino. Copa de Europa slalom
  • 18:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera semifinal
  • 20:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Segunda semifinal
  • 20:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Unicaja - Elan Chalon
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Cuartos de final: Albacete - FC Barcelona
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Miércoles 4 de febrero

  • 09:30 horas. Esquí alpino. Copa de Europa slalom
  • 17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Primera semifinal
  • 18:30 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Atlético de Madrid - Athletic Club
  • 20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Segunda semifinal
  • 21:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Jueves 5 de febrero

  • 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Países Bajos
  • 13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Bélgica
  • 18:00 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Tercer puesto
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Real Madrid - FC Barcelona
  • 21:30 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Final
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Viernes 6 de febrero

  • 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey
  • 17:10 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 4: UCAM Murcia - Unicaja Alhaurín de la Torre
  • 19:00 horas. Atletismo. World Indoor Tour Gold
  • 19:00 horas. Programa. Previo Apertura JJOO de invierno Milano Cortina
  • 20:00 horas. Programa. Ceremonia de Apertura JJOO de invierno Milano Cortina
  • 20:00 horas. Programa. Ceremonia de Apertura JJOO de invierno Milano Cortina (sonido ambiente)

Sábado 7 de febrero

  • 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Inglaterra
  • 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 16: Telecable HC - Cerdanyola HC
  • 13:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Jornada 1: Países Bajos - España
  • 13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Alemania
  • 13:45 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 18: Atticgo BM Elche - Costa del Sol Málaga
  • 15:45 horas. Fútbol sala. Primera división femenina.Jornada 17: Reyco Burela FS - AE Penya Esplugues
  • 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 12: BSR Vistazul - Sureste Gran Canaria
  • 16:00 horas. Balonmano. Copa de España masculina. Primera semifinal: Dicorpebal Logroño La Rioja - Recoletas Atlético Valladolid
  • 16:00 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Tercer puesto
  • 16:00 horas. Balonmano. Copa de España masculina. Segunda semifinal: FC Barcelona - Irunek Bidasoa Irún
  • 19:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Final
  • 21:30 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
  • 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Domingo 8 de febrero

  • 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Países Bajos
  • 11:30 horas. Squash. Campeonato de España
  • 13:30 horas. Balonmano. Copa de España masculina. Final
  • 13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Bélgica
  • 16:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 23: Real Murcia CF - Marbella FC
  • 18:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 20: Joventut de Badalona - Movistar Estudiantes
  • 18:00 horas. Motociclismo. Trial indoor de Barcelona
  • 21:30 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
  • 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
