Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 2 de febrero de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 26 al domingo 1 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana los campeonatos de Europa masculino de balonmano y femenino de waterpolo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 2 de febrero 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio 2.0

Martes 3 de febrero 09:30 horas. Esquí alpino. Copa de Europa slalom

18:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Primera semifinal

20:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Segunda semifinal

20:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final: Unicaja - Elan Chalon

21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Cuartos de final: Albacete - FC Barcelona

22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Miércoles 4 de febrero 09:30 horas. Esquí alpino. Copa de Europa slalom

17:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Primera semifinal

18:30 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Atlético de Madrid - Athletic Club

20:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Segunda semifinal

21:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife

22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Jueves 5 de febrero 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Países Bajos

13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Bélgica

18:00 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Tercer puesto

21:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Cuartos de final: Real Madrid - FC Barcelona

21:30 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa femenino. Final

22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Viernes 6 de febrero 13:00 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey

17:10 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 4: UCAM Murcia - Unicaja Alhaurín de la Torre

19:00 horas. Atletismo. World Indoor Tour Gold

19:00 horas. Programa. Previo Apertura JJOO de invierno Milano Cortina

20:00 horas. Programa. Ceremonia de Apertura JJOO de invierno Milano Cortina

20:00 horas. Programa. Ceremonia de Apertura JJOO de invierno Milano Cortina (sonido ambiente)

Sábado 7 de febrero 11:00 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Inglaterra

13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 16: Telecable HC - Cerdanyola HC

13:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Jornada 1: Países Bajos - España

13:30 horas. Hockey hierba. Pro-League masculina: España - Alemania

13:45 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 18: Atticgo BM Elche - Costa del Sol Málaga

15:45 horas. Fútbol sala. Primera división femenina.Jornada 17: Reyco Burela FS - AE Penya Esplugues

16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 12: BSR Vistazul - Sureste Gran Canaria

16:00 horas. Balonmano. Copa de España masculina. Primera semifinal: Dicorpebal Logroño La Rioja - Recoletas Atlético Valladolid

16:00 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Tercer puesto

16:00 horas. Balonmano. Copa de España masculina. Segunda semifinal: FC Barcelona - Irunek Bidasoa Irún

19:30 horas. Fútbol sala. Campeonato de Europa masculino. Final

21:30 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

Estudio Estadio. Solo resúmenes 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate