Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 2 al 8 de febrero

Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 2 al domingo 8 de febrero, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. Esta semana, para abrir boca, y con la vista puesta en el Benidorm Fest 2026, vas a poder disfrutar del Benidorm Calling con todos y cada uno de los detalles del festival de música.

Pero hay más: Está el horno para bollos estrena nueva entrega para arrancar la semana con energía y Al cielo con ella pone el broche final por todo lo alto con un nuevo programa cargado de irreverencia y voces que no dejan indiferente. Y si lo que apetece es cine, RTVE Play suma a su catálogo nuevas películas que se convierten en la excusa perfecta para una sesión de sofá. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 2 al 8 de febrero.

Benidorm Calling (lunes, miércoles y jueves a las 20 horas) Benidorm Calling es el programa previo al Benidorm Fest en el que te contamos todo sobre las 18 propuestas que compiten por hacerse un hueco en la gran final del 14 de febrero. Durante el programa charlaremos con los artistas, con los presentadores, expertos en el festival y mucho más. ¡Disfruta del Benidorm Fest a lo grande! 01.46 min Quinta temporada del 'Benidorm Calling', el previo más gamberro del Benidorm Fest

Está el horno para bollos (lunes, martes y jueves) La periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral se ponen al frente de este videopódcast que nace como un espacio propio, fresco y necesario, donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan verse reflejadas, sentirse escuchadas y, sobre todo, celebradas. En esta nueva temporada, el programa se llena de conversaciones sin filtros sobre los temas que atraviesan a la comunidad LGBTQ+: vivencias personales, relaciones, cultura pop, activismo y denuncia social, siempre desde un tono cercano, inteligente y con mucho humor. Y no estarán solas: a lo largo de los episodios, pasarán por el plató invitadas referentes en distintos ámbitos profesionales, mujeres inspiradoras que aportan mirada, experiencia y voz a una comunidad diversa y vibrante. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 3 - Exposición y autocensura en redes con Daniela Granados y Marta Cillán En este episodio de 'Está el horno para bollos' hablamos con las creadoras de contenido Marta Cillán y Daniela Granados de lo bueno y lo malo de la... Ver ahora

Así somos. Programa 15 (lunes 2 de febrero) Este videopodcast te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano. ¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes. Historias que cobran vida gracias al archivo de RTVE.

Podcast, el podcast. Temporada 3 - Programa 4 (miércoles 4 de febrero) Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada.