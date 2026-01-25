Estrenos de cine gratis en RTVE del 26 de enero al 1 de febrero

Llegan títulos de lo más variados y para todo tipo de gustos a RTVE Play en esta última semana de enero. Westerns de lo más vibrantes, filmes basados en hechos reales como la que ocupa la portada, comedias o historias de amor. Lo mejor del cine nacional e internacional llega al catálogo de RTVE Play.

Gringo - (Lunes 26 de enero a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Gringo es un spaghetti western que sigue a un estadounidense criado en una humilde familia mexicana. Tras combatir junto a la guerrilla contra el régimen, regresa para descubrir que unos bandidos han asesinado a su padre adoptivo y herido gravemente a su hermano. Decidido a hacer justicia, Gringo inicia una implacable caza de los responsables en un viaje marcado por la venganza, la violencia y la lealtad. Mañanas de cine - Gringo

JFK caso abierto - (Lunes 26 de enero a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) JFK: Caso abierto es un drama político y de intriga histórica ambientado en los años 60 y basado en hechos reales. Protagonizada por Kevin Costner como el fiscal Jim Garrison, la película revisa el asesinato del presidente John F. Kennedy desde una perspectiva conspirativa. Tras reabrir el caso, Garrison entrevista a numerosos testigos y sostiene que el magnicidio fue fruto de una compleja trama en la que podrían estar implicados organismos como el FBI, la CIA e incluso el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Un título provocador y emblemático que cuestiona la versión oficial y reflexiona sobre el poder, la verdad y la manipulación política.

La ley del forastero - (Martes 27 de enero a las 12:20 horas en La 2 y RTVE Play) La ley del forastero es un spaghetti western ambientado en Dakota en 1895. Un ambicioso abogado intenta apoderarse del pueblo de Silver Springs recurriendo a sabotajes, robos y asesinatos perpetrados por matones a sueldo. Sus planes se ven amenazados cuando un nuevo sheriff, llegado de incógnito, comienza a desbaratar la red de violencia y corrupción. Un western tenso de justicia, poder y venganza.

John, el bastardo - (Miércoles 28 de enero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) John, el Bastardo es un spaghetti western que narra la historia de un hombre gravemente herido tras un enfrentamiento con el ejército mexicano. Mientras lucha por sobrevivir, recuerda su pasado al servicio de John el Bastardo, un personaje carismático y seductor, una suerte de Casanova del desierto obsesionado con descubrir la identidad de su padre. Entre duelos, traiciones y memoria, la película combina acción y drama en un relato marcado por la identidad, el destino y la violencia del Oeste.

Salvajes - (Miércoles 28 de enero a las 2:10 horas en La 2 y RTVE Play) Salvajes es un thriller neo-noir con tintes dramáticos y criminales, ambientado en el mundo del narcotráfico. Adaptada de la novela de Don Winslow, la película sigue a dos jóvenes amigos de Laguna Beach que se dedican al tráfico de drogas y comparten relación con la misma mujer, Blake Lively. Cuando un cártel mexicano la secuestra y exige como rescate todo el dinero que han ganado en cinco años, ambos aceptan pagar… mientras preparan un arriesgado plan para rescatarla y vengarse. Violencia, ambigüedad moral y tensión constante marcan este relato de crimen, lealtad y supervivencia dirigido con pulso eléctrico.

Uno después de otro - (Jueves 29 de enero a las 12:00 horas en La 2 y RTVE Play) Uno después de otro es un spaghetti western cargado de violencia y venganza. Stan, un pistolero implacable, adquiere nueve ataúdes con una misión clara: llenarlos con los responsables del asesinato de Bill Ross. Los culpables participaron en el atraco a un banco disfrazados de mexicanos para inculpar a la banda de Espartero, en connivencia con Jefferson, el dueño del banco. Uno a uno, Stan ajustará cuentas en un relato seco y brutal marcado por la traición y la justicia implacable del Oeste.

Vidas pasadas - (Jueves 29 de enero a las 22:30 horas en La 2 y RTVE Play) Vidas pasadas es un delicado drama romántico que explora el amor, el destino y las decisiones que marcan una vida. Nora y Hae Sung, amigos de la infancia profundamente unidos, se separan cuando la familia de ella emigra de Corea del Sur a Canadá. Años después, Nora es una dramaturga que vive en Nueva York y decide retomar el contacto con Hae Sung, quien nunca dejó de buscarla. El reencuentro despierta recuerdos y sentimientos dormidos, y les obliga a preguntarse qué habría pasado si hubieran tomado otros caminos. Una historia íntima y conmovedora sobre el paso del tiempo y las vidas que dejamos atrás.

La sombra de Sartana es la sombra de tu muerte - (Viernes 30 de enero a las 12:20 horas en La 2 y RTVE Play) La sombra de Sartana es la sombra de tu muerte es un spaghetti western dirigido por Demofilo Fidani. Con el precio puesto sobre su cabeza, el astuto y letal Sartana decide pactar con los políticos: si consigue capturar a los temidos Hermanos Randal, retirarán la recompensa. Entre traiciones, duelos y engaños, Sartana juega a dos bandas para sobrevivir en un Oeste corrupto donde la ley y el crimen caminan de la mano. Un western europeo marcado por la ironía, la violencia estilizada y un antihéroe inolvidable.

La cuarta ventana - (Viernes 30 de enero a las 22:46 horas en La 2 y RTVE Play) La cuarta ventana es una comedia de intriga criminal que mezcla suspense y humor. La historia comienza cuando tres jóvenes modistas, amantes de la vida nocturna y la diversión, regresan a la casa que comparten tras una noche de juerga que incluso las ha llevado a comisaría. Al llegar, descubren a una muchacha gravemente herida en el cuarto de baño, un hallazgo inquietante que desencadena una cadena de sospechas, malentendidos y situaciones rocambolescas. Un relato ágil que juega con el misterio y el tono ligero del cine de crimen clásico. Terele Pávez, Emma Penella y Elisa Montés RTVE

El abuelo tiene un plan - (Sábado 31 de enero a las 19:45 horas en La 1 y RTVE Play) El abuelo tiene un plan es una comedia española basada en una obra de Alfonso Paso. Leandro, un viudo hipocondríaco de 65 años, ingresa en un sanatorio donde conoce a Elena, una mujer soltera con manías similares. Entre ambos surge un romance que viven en secreto, hasta que sus familias lo descubren y lo consideran un escándalo.