Espido Freire registra rincones desaparecidos en 'Guía de lugares que ya no existen'

Macondo, Hogwarts, Comala, Narnia, el País de las Maravillas, Gilead, Liliput, el País de Nunca Jamás, Arakis, Vetusta... En la literatura abundan los lugares imaginarios, nacidos de la mente de su autor: García Márquez, J. K. Rowling, Juan Rulfo, C.S Lewis, Lewis Carroll, Margaret Atwood, Jonathan Swift, J. M. Barrie, Frank Herbert o Clarín. La escritora bilbaína Espido Freire eligió otro camino para su nuevo libro. La autora ha escogido lugares que sí existieron, pero que son pasado. Aunque quisiéramos, no podríamos volver a ellos. En Guía de lugares que ya no existen (RBA) Freire recuerda, por ejemplo, el Madrid galdosiano o la ciudad de Bath en la época de Jane Austen. La obra ganó la XX edición del Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes.

Viajar es moverse y transformarse. Supone algo más que una colección de destinos: implica comprender la fragilidad de cada lugar. Nos recuerda que todo cambia y que la memoria se alza como el único territorio que permanece. En esta obra Espido Freire lleva al lector de la mano por escenarios que se viven, pero que luego se desdibujan y se transforman: el Damasco anterior a la guerra, los páramos solitarios de Yorkshire o el Bilbao industrial de los años ochenta en el que creció la autora. Cada lugar funciona como un espejo donde se entrecruzan la literatura y la vida, la historia y lo que queda de ella. Guía de lugares que ya no existen es un mapa emocional, un cuaderno de viaje escrito con la tinta de la nostalgia.

03.33 min Palabra por palabra - Espido Freire