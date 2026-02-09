RTVE Play estrena 'RTVE San Valentín', un nuevo canal temático en el que el amor es el gran protagonista

RTVE Play estrena RTVE San Valentín con los títulos que más enamoran. Es un nuevo canal temático para celebrar por todo lo alto esta semana de San Valentín. Se pone en marcha este 9 de febrero y lo podrás disfrutar hasta el próximo lunes, 16 de febrero.

En este canal encontrarás títulos como La vida inesperada, La novia, Cupido o Por un puñado de besos. Una colección de películas que no te puedes perder si quieres disfrutar con cine esta semana de los enamorados.

La novia, entre el amor y la amistad Adaptación de "Bodas de sangre", de Lorca. Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable, pero cuando se acerca la fecha de la boda las cosas se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que amistad. La creciente tensión entre ambos es como un hilo invisible que no se puede explicar, pero tampoco romper. Inma Cuesta se convierte en 'La Novia'

Remember me, en el centro del catálogo Al enterarse de que a la mujer que fue el amor de su vida le habían diagnosticado Alzheimer y vivía ingresada en una residencia, Claude, un viudo jubilado, decide fingir la enfermedad para estar allí, junto a ella, y hacerle recordar su amor.

Isla bonita, un idilio de amor en Menorca A Fer, un veterano y enamoradizo director publicitario venido a menos, lo invita su amigo Miguel Ángel a su retiro dorado en la isla de Menorca. El problema es que la esposa de éste también ha invitado a su madre y a sus sobrinos. Miguel Ángel no tiene más remedio que colocar a su amigo en casa de una atractiva escultora antisistema que vive en permanente conflicto con su hija adolescente. Olivia y Fer observando la pantalla de un ordenador en 'Isla bonita'

Amor en su punto, en busca del alma gemela Oliver (Richard Coyle) es un conocido periodista gastronómico de Dublín en plena crisis sentimental. A pesar de que su columna sobre el buen comer y la búsqueda del alma gemela es un éxito en Irlanda, su vida amorosa es un desastre. Cuando su última pareja lo abandona, conoce a Bibiana (Leonor Watling), una comisaria de arte española por la que Oliver se siente atraído desde el primer momento, a pesar de que no tienen nada en común. Fotograma Amor en su punto