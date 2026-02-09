RTVE Play estrena 'RTVE San Valentín', un nuevo canal temático en el que el amor es el gran protagonista
- Barcelona, noche de invierno; Amor en su punto; o Ali son algunos de los títulos que ya puedes disfrutar
- Disfruta del nuevo canal de streaming RTVE San Valentín en RTVE Play
RTVE Play estrena RTVE San Valentín con los títulos que más enamoran. Es un nuevo canal temático para celebrar por todo lo alto esta semana de San Valentín. Se pone en marcha este 9 de febrero y lo podrás disfrutar hasta el próximo lunes, 16 de febrero.
En este canal encontrarás títulos como La vida inesperada, La novia, Cupido o Por un puñado de besos. Una colección de películas que no te puedes perder si quieres disfrutar con cine esta semana de los enamorados.
La novia, entre el amor y la amistad
Adaptación de "Bodas de sangre", de Lorca. Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable, pero cuando se acerca la fecha de la boda las cosas se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que amistad. La creciente tensión entre ambos es como un hilo invisible que no se puede explicar, pero tampoco romper.
Remember me, en el centro del catálogo
Al enterarse de que a la mujer que fue el amor de su vida le habían diagnosticado Alzheimer y vivía ingresada en una residencia, Claude, un viudo jubilado, decide fingir la enfermedad para estar allí, junto a ella, y hacerle recordar su amor.
Isla bonita, un idilio de amor en Menorca
A Fer, un veterano y enamoradizo director publicitario venido a menos, lo invita su amigo Miguel Ángel a su retiro dorado en la isla de Menorca. El problema es que la esposa de éste también ha invitado a su madre y a sus sobrinos. Miguel Ángel no tiene más remedio que colocar a su amigo en casa de una atractiva escultora antisistema que vive en permanente conflicto con su hija adolescente.
Amor en su punto, en busca del alma gemela
Oliver (Richard Coyle) es un conocido periodista gastronómico de Dublín en plena crisis sentimental. A pesar de que su columna sobre el buen comer y la búsqueda del alma gemela es un éxito en Irlanda, su vida amorosa es un desastre. Cuando su última pareja lo abandona, conoce a Bibiana (Leonor Watling), una comisaria de arte española por la que Oliver se siente atraído desde el primer momento, a pesar de que no tienen nada en común.
RTVE San Valentín, disponible ya en RTVE Play
RTVE San Valentín es un escaparate centrado en el amor y en todas las formas y maneras en las que puede aparecer. El nuevo cantal temático RTVE San Valentín ya puede verse de forma gratuita en RTVE Play desde móvil, tablet, ordenador y televisión, y estará disponible hasta el lunes 16 de febrero. Una nueva ventana al amor que se suma al catálogo de canales temáticos temporales de RTVE Play.