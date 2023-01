El 14 de febrero es San Valentín, el Día de los enamorados, una fecha muy señalada para celebrar en pareja. Sin embargo, el amor en tiempos de la Covid-19 está algo complicado teniendo en cuenta el distanciamiento social, los confinamientos y el uso de las mascarillas. Así que este año te proponemos planes distintos: películas perfectas para un San Valentín diferente y una lista de las series imprescindibles sobre el amor para ver solo o acompañado en este San Valentín.

La serie protagonizada por dos superhéroes de Marvel, Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) , está teniendo un éxito increíble, puesto que se está germinando el precedente sobre lo que ocurrirá en el universo cinematográfico basado en los cómics de Stan Lee. Los dos miembros de los Vengadores viven en una sitcom típica de las antiguas y forman una pareja envidiable derrochando amor . Y así viven felices y comen perdices después de la Guerra del Infinito... ¿o no? Eso sí, necesitas una suscripción a Disney+ para poder verla.

A través del suspense psicológico, Netflix presenta una historia basada en la novela homónima escrita por Caroline Kepnes en 2014 sobre un gerente de librería y asesino en serie de Nueva York que al enamorarse de alguien desarrolla en muy poco tiempo una obsesión extrema, tóxica y delirante hacia la otra persona . Protagonizada por Penn Badgley, la serie nos enseña la parte más peligrosa de las relaciones amorosas cuando no son nada sanas y donde una vez hubo amor, ahora solo hay obsesión. De momento tiene dos temporadas.

¿Qué hay al final de la vida? ¿Será capaz el ser humano alguna vez de evadir la muerte? En Upload sí, ya que la serie presenta un futuro distópico no muy lejano donde al morir la conciencia de una persona puede ser pasada a una nube informática gestionada por ángeles, o más bien, trabajadores de las empresas de cementerios digitales. Nathan fallece por un accidente de tráfico y pasa a ser un huésped de los cementerios digitales más caros y lujosos del más allá pagado por su novia, aún en vida. Allí conocerá a Nora, su ángel de la guarda, amiga y confidente que investigará la causa de su muerte.

Esta serie ha conquistado a todo el público del mundo gracias a sus cautivadoras historias reales con personajes corrientes. This is us muestra el aprendizaje, la resiliencia, los momentos más agridulces y las historias de amor de la familia Pearson formada por Jack y Rebecca, y sus tres hijos, Randall, Kate y Kevin. Poco a poco la serie nos irá adentrando en lo más profundo de los corazones de cada personaje a través de diferentes momentos de toda su vida que veremos pasar ante nuestras pupilas.