Pablo Rivero: nueve novelas en siete años y una pasión inagotable por el thriller

Nueve novelas en siete años. Ese es el impresionante balance literario de Pablo Rivero. Quizá su nombre resulte más familiar si lo asociamos a Toni Alcántara, el personaje que interpretó durante años en la serie de TVE Cuéntame cómo pasó, pero lo cierto es que su faceta como escritor tampoco ha pasado desapercibida.

"Para mí es una vida de escape maravillosa y tengo la suerte de tener muchos lectores que me siguen y esperan los libros", asegura en una entrevista en Atención Obras.

Un apasionado del thriller "Siempre me ha apasionado el thriller, la novela negra... inventarme esos personajes y esas historias", cuenta el actor, que desde niño siente una especial atracción por el misterio, siendo A sangre fría de Truman Capote, uno de sus libros favoritos. "Las cosas que me inquietan y me obsesionan son porque no tengo respuestas y lo transformo en algo terrorífico", sostiene. Rivero ha encontrado en el thriller su género predilecto, como demuestra en La canguro, su novela más reciente. Se trata de una historia de misterio que se adentra en los rincones más oscuros del alma humana y expone el riesgo de abrir la intimidad del hogar a un desconocido. “Me divierto escribiendo la novela que a mí me gustaría leer”, señala el autor. La canguro de Pablo Rivero Durante la entrevista, Rivero comparte cómo fue el proceso de escritura de este thriller psicológico y subraya uno de sus ejes centrales: “Habla de algo muy presente en los crímenes reales: cómo a partir de un conflicto pequeño puede desencadenarse un auténtico infierno”. La novela está narrada en primera persona, una elección deliberada. Para el autor, resulta esencial mostrar que una misma historia puede cambiar según quién la cuente. “En los crímenes reales, cuando escuchas los testimonios, muchas veces los implicados se han creído sus propias razones y han llegado a límites impensables”, explica. Paula, la protagonista, alterna su voz con fragmentos del diario de su hijo adolescente, lo que permite contrastar percepciones. “Ella siente que todo lo hace por su hijo, pero luego descubres que él lo vive de una manera completamente distinta”, apunta. Una mirada que revela cómo, a veces, los acontecimientos de la vida nos llevan a redescubrir —y cuestionar— a las personas más cercanas.