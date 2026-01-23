Enlaces accesibilidad
Nacho Vegas presenta su nuevo disco, 'Vidas semipreciosas', en 'Atención Obras'

  • El músico cumple 25 años de carrera musical
  • Sábado 24 de enero, a las 18:25 horas en La 2 y en RTVE Play
Nacho Vegas visita 'Atención Obras'
Cayetana Guillén Cuervo recibe esta semana en ‘Atención Obras’ al músico Nacho Vegas para hablarnos de su nuevo disco, ‘Vidas semipreciosas’. La belleza, el placer, las emociones y la política protagonizan las 15 canciones que integran este trabajo, su noveno álbum de estudio, cuando están a punto de cumplirse sus 25 años de carrera musical.

Su particular mirada ante la condición humana vuelve a brillar en las letras de este gran escritor de canciones que ha elegido un título tan evocador y sugerente como ‘Vidas semipreciosas’ para hablar de “la impureza, lo común, lo imperfecto con canciones que son como las piedras semipreciosas: imperfectas, desiguales, pero de una belleza difícil de cuestionar”, en palabras del propio artista.

Vegas se entrega al asombro y a la búsqueda de la belleza a través de la imperfección y lo cotidiano, de los afectos y las heridas en un viaje sonoro acompañado en el diseño de arte del disco por Jordi Santos y por el trabajo de la ilustradora Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic 2025.

Nacho Vegas presenta su disco 'Vidas semipreciosas'

‘Vidas semipreciosas’ es un viaje emocional y sonoro en el que Nacho Vegas vuelve a entrelazar lo íntimo y lo colectivo y donde la inevitable sombra de la política está presente.

Durante la entrevista, hablarán de su próxima gira, que arrancará en su tierra, Asturias, el 30 y 31 de enero, con las entradas agotadas, y que luego le llevará por todo el país con fechas cerradas hasta el próximo mes de agosto en el Festival Sonorama.

Además, repasarán la agenda semanal y se acercarán a los Teatros del Canal de Madrid donde estos días se representa ‘Numancia’, un drama histórico de Cervantes que revive la resistencia heroica de la ciudad celtíbera frente al poder romano.

