Un diario y una desaparición en 'La chica del lago', el nuevo thriller de Mikel Santiago

Si Stephen King dijo que un escritor debe escribir de lo que conoce, Mikel Santiago ha querido hacerle caso escogiendo para el argumento de su nueva novela a un trasunto de sí mismo. La protagonista del thriller La chica del lago (Ediciones B) es una escritora de éxito de novela negra, el mismo género que ha hecho célebre a Mikel. Tras el éxito de la Trilogía de Illumbe y de El hijo olvidado, con más de un millón de lectores, el escritor presenta ahora la historia de una joven desaparecida décadas atrás, cuyo misterio vuelve a salir a la luz.

La protagonista de La chica del lago es Quintana Torres, una escritora de éxito. Los medios la apodan «la nueva reina del thriller». Durante una firma de ejemplares en Bilbao, se acerca a ella un antiguo compañero del instituto, que le entrega un misterioso sobre negro. Dentro hay una fotografía del diario de Alba, una adolescente muerta en extrañas circunstancias, cuya historia inspiró la novela más conocida de Quintana: La chica del lago. Un juego de espejos con el que Mikel Santiago logra tener en vilo al lector.

