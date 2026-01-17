Un diario y una desaparición en 'La chica del lago', el nuevo thriller de Mikel Santiago
- Tras el éxito de su Trilogía de Illumbe, Mikel Santiago vuelve con un nuevo 'euskal noir', La chica del lago
- La protagonista de la novela es Quintana Torres, una escritora que se ve envuelta en un antiguo caso abierto
Si Stephen King dijo que un escritor debe escribir de lo que conoce, Mikel Santiago ha querido hacerle caso escogiendo para el argumento de su nueva novela a un trasunto de sí mismo. La protagonista del thriller La chica del lago (Ediciones B) es una escritora de éxito de novela negra, el mismo género que ha hecho célebre a Mikel. Tras el éxito de la Trilogía de Illumbe y de El hijo olvidado, con más de un millón de lectores, el escritor presenta ahora la historia de una joven desaparecida décadas atrás, cuyo misterio vuelve a salir a la luz.
La protagonista de La chica del lago es Quintana Torres, una escritora de éxito. Los medios la apodan «la nueva reina del thriller». Durante una firma de ejemplares en Bilbao, se acerca a ella un antiguo compañero del instituto, que le entrega un misterioso sobre negro. Dentro hay una fotografía del diario de Alba, una adolescente muerta en extrañas circunstancias, cuya historia inspiró la novela más conocida de Quintana: La chica del lago. Un juego de espejos con el que Mikel Santiago logra tener en vilo al lector.
Paisaje, silencio, suspense: el 'euskal noir'
La ambientación de una novela es una de las características clave para situar el ritmo y tono de la historia. Los autores nórdicos transmitieron de forma magistral esa importancia del paisaje a la hora de modelar a las sociedades y sus criminales. La novela negra, uno de los géneros más populares en la literatura española si atendemos a las cifras, refleja las inquietudes sociales y también la diversidad geográfica y cultural de un país. El folklore, paisaje, clima e historia de Euskadi ha dado lugar a una hornada de exitosos autores como el propio Mikel Santiago, Ibon Martín, Noelia Lorenzo, Peru Cámara, Jon Arretxe, Itxaro Borda o Javier Díaz Carmona.
“King, Hitchcock o Chandler son como mi familia“
Mikel comparte en su entrevista con Página Dos algunos de sus autores admirados, como el ya mencionado Stephen King, y también Agatha Christie, Alfred Hitchcock, Arthur Conan Doyle, Patricia Highsmith, Raymond Chandler o Hergé. «Mucha gente se echa las manos a la cabeza cuando menciono a Hergé», cuenta el autor con una sonrisa, «pero yo aprendí todo lo que sé de misterio de Las aventuras de Tintín. Esos referentes literarios son mis amigos, mi familia, a los que vuelvo una y otra vez», añade Santiago.
En La chica del lago el peso del pasado tiene especial importancia. Tras ese primer extraño encuentro en el que Quintana recibe un sobre con una foto, el hallazgo llevará a la escritora a cancelar su gira promocional y regresar a la vieja casa de su padre en Urkizu, el pequeño pueblo de interior del País Vasco donde ocurrió todo (la trama llevará al lector a tres escenarios: Bilbao, Madrid y Urkizu). Fue allí donde, durante la noche de San Juan de 1999, una adolescente desapareció para siempre. Llevaba siempre consigo un diario personal, que tampoco apareció.
La historia de éxito de Mikel Santiago es inusual, ya que ha ido de la autoedición a la primera línea del thriller internacional. Nació en Portugalete (Bizkaia) en 1975. Comenzó escribiendo relatos y novelas cortas, y publicando sus propios ebooks en internet, con los que consiguió llegar a las listas de best sellers de iTunes y Amazon. Sus novelas fueron luego editadas en una veintena de países. En 2024 Netflix adaptó su primera novela en una serie titulada La última noche en Tremor. Ha vivido en Irlanda y en Ámsterdam, y hoy reside en Bilbao.