Cuándo y dónde ver 'Ordena tu vida', el nuevo programa presentado por Inés Hernand

Dicen los expertos que nuestros hogares y nuestras habitaciones son un reflejo de cómo están nuestras vidas, y esta es la premisa desde la que parte el nuevo programa conducido por Inés Hernand. La comunicadora madrileña se pone al frente de Ordena tu vida, un nuevo proyecto producido por Lavinia Audiovisuales y adaptación española del exitoso formato internacional de la BBC Sort Your Life Out en el que, a lo largo de seis capítulos, ordenará las casas (y las vidas) de seis familias distintas.

En esta aventura no está sola: Cristina Simón (conocida en redes sociales como @lafregonadecris), José Antonio Peironcely ('Recicleitor') y Pilar Quintana son los expertos que la ayudarán a hacer frente a cada reto. Cada uno en su campo —la limpieza, el reciclaje y el orden— aportarán soluciones a distintos problemas individuales y ofrecerán a la audiencia diferentes trucos que aplicar en su día a día.

Pero... ¿en qué consiste el reto? Los cuatro tendrán una semana para cambiar la vida de una familia distinta que se compromete, al menos, a deshacerse del 50% de todas sus pertenencias. Por el camino se darán cuenta de todo lo que han acumulado a lo largo del tiempo, aprenderán a despedirse de lo que ya no les hace falta y nos abrirán las puertas de sus vidas, recuerdos y experiencias personales, con las que se nos caerá más de una lágrima. Porque hay veces que, para avanzar, hay que empezar por vaciarlo todo.