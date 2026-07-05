El hermetismo oficial rodea la muerte de deportados de EE.UU. tras los terremotos en Venezuela

El máximo hermetismo oficial envuelve el caso de los 146 venezolanos deportados por EE.UU. a su país, algunos de los cuales fallecieron por los dos terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela en el hotel Santuario, en La Guaira. Han pasado once días desde los temblores y todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas perecieron ni cuántas siguen vivas. y las autoridades estadounidenses no han dado a conocer la lista de pasajeros que iban en el vuelo 164 procedente de Miami (Florida).

El hotel Santuario se encuentra en lo alto de un monte en la zona de La Llanada en La Guaira. Desde la carretera principal que atraviesa el estado no se ve el recinto, que queda oculto por la vegetación y solo tiene una única vía acceso a través de uno de los laterales. Uno puede acercarse a las inmediaciones pero cuando se encuentra a unos 300 metros del sitios hay un puesto de control del servicio de inteligencia del Gobierno venezolano, el Sebin, que impide el paso.

El lugar no queda lejos de unas viviendas que hay en la parte de abajo del monte donde se veía el hotel antes de que se desplomara por los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5. Allí, una de las vecinas, Leidy López, explica a RTVE Noticias que ella suele subir a pasear los perros pero que es imposible acceder al recinto.

"El Sebin impide el acceso. Hay mucha gente que está buscando a sus familiares, llegan allí pero luego la policía les obliga a darse la vuelta", explica que esta mujer.

Leidy precisa que por allí solían pasar varios autobuses con deportados de EE.UU. a la semana: Apuntando a lo alto del monte indica que en el hotel "se les hacía una reseña policial donde se verificaba su estatus judicial y si tenían antecedentes penales y los liberaban al poco tiempo".

Leidy vio subir tres autobuses con deportados El día de los terremotos esta vecina vio tres autobuses que subían la loma con deportados de EE.UU. para alojarse en el hotel, que quedó "siniestro total" por los temblores. Por la noche, se encaminaron hacia arriba numerosos vehículos de la policía, el Sebin e incluso una grúa. A diferencia de otras partes de La Guaira, la mayor parte de las casas en La Llanada permanece en pie, aunque algunas han sufrido daños estructurales y hay tiendas de campaña en la calle donde se quedan algunos residentes. Enfrente de ellos, hay una figura de la Virgen del Valle, en el interior de una roca. Deportados por EE.UU., sepultados en Venezuela Víctor García Guerrero / @victorgguerrero En una de esas tiendas de campaña se aloja Milagros Rodríguez, que indica a RTVE Noticias que en los últimos días se han quedado a dormir en las carpas algunos familiares de los deportados en EE.UU.: "No saben si están vivos, si están muertos, si están en otro lado", apunta. Milagros asegura que todavía las autoridades están sacando cuerpos del hotel Santuario, porque ella ve pasar los camiones que se dirigen a Los Silos, en el puerto de La Guaira, donde se ha instalado una morgue improvisada. "Los llevan a Los Silos y allí el familiar tiene que acudir para reconocerlos", afirma. El programa Vuelta la Patria del Estado venezolano publicó en su cuenta de Instagram un post donde informaba de que el 24 de junio había aterrizado en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, el vuelo 164 procedente de Miami con 146 personas -120 hombres, 18 mujeres, 5 niños y 2 niñas. Dicho programa ofrece asistencia a los migrantes que vuelven a Venezuela por encontrarse en una situación de vulnerabilidad o por tener problemas en el extranjero. Por su parte, el ICE Flight Monitor -una iniciativa de la ONG Human Rights First para rastrear los vuelos de deportación operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha señalado en un tuit que hubo un vuelo con deportados a Venezuela el 24 de junio, que llegó a las 10:22 hora local con 146 personas, entre ellos familias y niños.