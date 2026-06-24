Trump afirma que España es "horrible" como socio de la OTAN y Rutte responde que es un caso aislado
- El presidente de EE.UU. ha destacado la negativa del Gobierno a autorizar el uso de bases para la guerra contra Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a España como socio de la OTAN: "Horrible". Esta afirmación llega tras la negativa del Gobierno a autorizar el uso de bases en su territorio para la guerra contra Irán.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le ha respondido que se trata de un "caso aislado" en el marco europeo, donde aseguró que los socios han prestado apoyo logístico para el conflicto. "Realmente quiero resaltar este punto: entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegaron desde bases aéreas europeas", le ha espetado el secretario general al presidente estadounidense.
El líder republicano ha asegurado también que Madrid no quiere "pagar nada" en materia de cuotas como miembro de la Alianza Atlántica. "Creen que todo les va a salir gratis", ha señalado. También ha cargado contra Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, que al igual que España, negaron apoyo logístico a EE.UU. en determinados momentos de la ofensiva.
Rutte: previa con Europa
"Nos decepcionó el Reino Unido, estamos decepcionados con Alemania y Francia, decepcionados con la mayoría de ellos", aseveró el presidente. Trump ha hecho estos comentarios durante una reunión en la Casa Blanca con Rutte, quien precisamente se había participado por videoconferencia en la reunión de los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia (grupo conocido como E5) en Berlín de para "fortalecer el pilar europeo de la OTAN" de cara la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Ankara en julio.
El anfitrión, el alemán Friedrich Merz, ha recordado justo este hecho también, que Rutte se iba a reunir después con Donald Trump (y ya hemos conocido sus observaciones), en un encuentro en el que se ha abordado la implicación de Europa en defensa y el neerlandés ha defendido la cooperación europea en la guerra entre EE.UU. e Irán pese a "casos aislados" en los que socios de la Alianza optaron por no abrir sus bases.
En el encuentro con el presidente de Estados Unidos, el mandatario de la OTAN también ha señalado que los ataques contra la República Islámica lograron algo "importante" para impedir que ese país obtenga un arma nuclear.
Trump contra España, el enésimo capítulo
No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos vierte sus críticas hacia España en el marco de distintas controversias internacionales. Hace unos meses, en marzo, llegó a cuestionar la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos de política exterior, así como su negativa a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. En una entrevista, el magnate afirmó que "España es una perdedora y el Reino Unido ha sido una decepción", unas declaraciones que situaron a ambos países entre los objetivos recurrentes de sus reproches.
En opinión de Trump, España es un país "hostil con la OTAN". "No juega en equipo y nosotros tampoco vamos a jugar en equipo con España", sentenciaba entonces, sin aclarar las posibles derivadas de una frase que suena de nuevo a amenaza.
"Yo no puedo aceptar como española que el presidente de EE.UU., un país con el que tenemos muchos lazos, hable de España con ese desprecio", declaraba entonces Margarita Robles, ministra de Defensa a TVE, contestando a las declaraciones de Trump.
Previamente, había amenazado también con romper las relaciones comerciales con España, "un aliado terrible" al que afeó que no estuviese dispuesto a ceder las bases militares de Rota y Morón para su potencial utilización en el marco de la ofensiva militar sobre Irán. Y Sánchez respondió al día siguiente, con una simbólica comparecencia desde la Moncloa en la recuperó el lema "no a la guerra", bandera de las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003.