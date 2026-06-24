Trump afirma que España es "horrible" como socio de la OTAN y Rutte responde que es un caso aislado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a España como socio de la OTAN: "Horrible". Esta afirmación llega tras la negativa del Gobierno a autorizar el uso de bases en su territorio para la guerra contra Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le ha respondido que se trata de un "caso aislado" en el marco europeo, donde aseguró que los socios han prestado apoyo logístico para el conflicto. "Realmente quiero resaltar este punto: entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegaron desde bases aéreas europeas", le ha espetado el secretario general al presidente estadounidense.

El líder republicano ha asegurado también que Madrid no quiere "pagar nada" en materia de cuotas como miembro de la Alianza Atlántica. "Creen que todo les va a salir gratis", ha señalado. También ha cargado contra Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, que al igual que España, negaron apoyo logístico a EE.UU. en determinados momentos de la ofensiva.

Rutte: previa con Europa "Nos decepcionó el Reino Unido, estamos decepcionados con Alemania y Francia, decepcionados con la mayoría de ellos", aseveró el presidente. Trump ha hecho estos comentarios durante una reunión en la Casa Blanca con Rutte, quien precisamente se había participado por videoconferencia en la reunión de los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia (grupo conocido como E5) en Berlín de para "fortalecer el pilar europeo de la OTAN" de cara la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Ankara en julio. El anfitrión, el alemán Friedrich Merz, ha recordado justo este hecho también, que Rutte se iba a reunir después con Donald Trump (y ya hemos conocido sus observaciones), en un encuentro en el que se ha abordado la implicación de Europa en defensa y el neerlandés ha defendido la cooperación europea en la guerra entre EE.UU. e Irán pese a "casos aislados" en los que socios de la Alianza optaron por no abrir sus bases. En el encuentro con el presidente de Estados Unidos, el mandatario de la OTAN también ha señalado que los ataques contra la República Islámica lograron algo "importante" para impedir que ese país obtenga un arma nuclear.