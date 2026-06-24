Las potencias europeas se reúnen en Berlín para fortalecer "el pilar europeo" de la OTAN en plena tensión con Trump

Los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia (grupo conocido como E5) se han reunido este miércoles en Berlín para "fortalecer el pilar europeo de la OTAN" de cara la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Ankara en julio, en medio de nuevas tensiones con Washington en torno a su implicación en su guerra en Irán. El anfitrión ha sido el alemán Friedrich Merz, que ha recibido en la Cancillería al presidente francés, Emmanuel Macron; los primeros ministros británico, Keir Starmer, e italiana, Giorgia Meloni, y al jefe del Ejecutivo polaco, Donald Tusk.

Merz ha explicado que en este encuentro se han comprometido a mantener "una OTAN fuerte" y "unida en la defensa de la seguridad en el espacio euroatlántico", pero también a "renovar la alianza y fortalecer su pilar europeo". Además, el canciller alemán asegura que están trabajando en alcanzar el compromiso del 5% del gasto en defensa fijado en La Haya en la última cumbre de la OTAN. Asimismo, ha subrayado la necesidad de "más cooperación" a nivel transatlántico y europeo ya que "defender individualmente" cada nación sería "un error".

El líder alemán ha recordado que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha participado en la reunión por videoconferencia y ha recordado que más tarde se reuniría en Washington con el estadounidense Donald Trump, en el que también abordarán la implicación de Europa en defensa. Ambos encuentros, ha dicho Merz, suponen una "excelente" forma de preparar la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara. El dirigente de la OTAN no ha ocultado su sintonía con Trump y, desde que llegó al cargo, ha defendido las medidas de Trump en materia defensiva.

Aplauden el acuerdo con Irán en plenas tensiones con Trump Asimismo, los líderes europeos han transmitido su "firme apoyo" a Ucrania y el mensaje a Rusia de que Kiev "sigue siendo fuerte". También han celebrado la firma del "memorando de entendimiento" entre Irán y Estados Unidos. "Es una señal muy positiva para todos, pero somos conscientes de lo precario que sigue siendo el contexto y de lo necesario que es contribuir y hacer todo lo posible para consolidar este marco", ha dicho Meloni, que ha señalado que la cuestión nuclear, la estabilidad regional y la seguridad de las rutas marítimas internacionales siguen siendo "cuestiones fundamentales", junto con la libertad de navegación en Ormuz. "Celebramos que hayan llegado a un acuerdo marco y apoyamos las negociaciones que se están llevando a cabo en Birkenstock (Suiza) y que ya han comenzado. Desempeñaremos nuestro papel una vez que se den las condiciones adecuadas", ha dicho Merz. Esta cumbre se celebra después de que Donald Trump haya elevado la tensión con sus aliados europeos, en especial con Italia y Alemania, a quienes acusa de tener un comportamiento "muy malo" por no haber apoyado su ofensiva en Irán. El lunes, el líder estadounidense volvió a arremeter contra Meloni y aseguró que su país no se había involucrado lo suficiente. "Durante décadas los hemos defendido, pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo", dijo el líder republicano en su red social Truth Social. Días antes, Trump sostuvo que Meloni le había "rogado" hacerse una foto con él durante la cumbre del G7 celebrada en Francia y que él había aceptado "porque le daba lástima". Pero la primera ministra no tardó en responder: "Italia y yo nunca suplicamos", dijo, al tiempo que calificó la versión de Donald Trump de "inventada". Como respuesta a este choque, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió que las palabras de Trump eran una ofensa para "toda Italia" y canceló una visita prevista a Washington. Asimismo, en mayo Washington anunció la retirada de 5.000 soldados de Alemania como respuesta a la falta de apoyo de sus aliados europeos en su guerra contra Irán; un anuncio que llegaba después de que Merz dijera que Trump había sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para un posible acuerdo. Además, también advirtió de que podría retirar sus tropas tanto de Italia, como de España, por ser dos países que "no han ayudado en nada".

Ucrania, en el centro El apoyo a Ucrania ha sido una de las prioridades en el mensaje transmitido por los líderes. "Queremos enviar desde Ankara una señal clara de apoyo a Ucrania. El Gobierno alemán propone que, como aliados europeos de la OTAN, asumamos un firme compromiso financiero con Kiev", ha defendido Merz, que asegura que desde la cumbre del G7 en Évian los líderes están "más unidos de lo que lo hemos estado en mucho tiempo" y ha instado a iniciar cuanto antes negociaciones para la paz. Paralelamente, Europa se encuentra en pleno debate sobre quién debe representar a la Unión Europea en una eventual negociación entre Kiev y Moscú. Alemania sostiene que Berlín, junto con "los Estados miembros de la UE más grandes", asumir "una cierta responsabilidad de liderazgo", aunque asegura que no excluye a nadie. Antes del encuentro de este miércoles, Meloni y Tusk se molestaron por no haber sido invitados a una reunión previa en Londres entre los líderes del E3 (Reino Unido, Francia y Alemania), donde Merz, Macron y Starmer se reunieron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Otros países, como Italia, consideran que debe haber un solo enviado europeo a la mesa de negociaciones en Moscú, aunque no tienen claro quién podría ser. Sin embargo, en mitad de este debate, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha adelantado consenso y ha llevado a cabo breves contactos diplomáticos con el Kremlin con vistas a abrir una vía de diálogo sobre la paz en Ucrania.