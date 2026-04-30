Trump estudia reducir las tropas estadounidenses en Alemania tras las críticas de Merz a su estrategia en Irán
- Alemania es el país europeo con más presencia militar de EE.UU. con unos 40.000 soldados
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
Estados Unidos está estudiando la posible reducción de tropas en Alemania, según ha anunciado el presidente Donald Trump, dos días después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán había "humillado" a su Administración en las negociaciones para el fin de la guerra. Lo ha dicho, fiel a su estilo, en la red social Truth Social, donde el mandatario estadounidense ha agregado que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.
Alemania es el territorio europeo con más presencia militar de EE.UU. con unos 40.000 soldados del país norteamericano. Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones. Según el Ejército de EE.UU. en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue sostiene la capacidad de "disuasión y respuesta rápida" de la OTAN.
Disgusto de Trump por críticas de Merz
El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó el lunes la estrategia de Washington en el conflicto con Irán y aseguró que la Administración estadounidense ha sido "humillada" durante las negociaciones para poner fin a la guerra. Merz sostuvo además que Estados Unidos carece de una estrategia coherente de salida y advirtió de que Teherán ha sabido aprovechar las debilidades diplomáticas occidentales en el proceso.
En respuesta a esas declaraciones, Trump rechazó las críticas y acusó al líder alemán de "subestimar" la presión militar y diplomática de Washington sobre Irán. El mandatario estadounidense insistió en que su Gobierno mantiene una postura firme frente a Teherán y defendió que cualquier cuestionamiento europeo ignora los avances logrados en materia de seguridad y contención del programa nuclear iraní.