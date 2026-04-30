Trump estudia reducir las tropas estadounidenses en Alemania tras las críticas de Merz a su estrategia en Irán

Estados Unidos está estudiando la posible reducción de tropas en Alemania, según ha anunciado el presidente Donald Trump, dos días después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán había "humillado" a su Administración en las negociaciones para el fin de la guerra. Lo ha dicho, fiel a su estilo, en la red social Truth Social, donde el mandatario estadounidense ha agregado que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Alemania es el territorio europeo con más presencia militar de EE.UU. con unos 40.000 soldados del país norteamericano. Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones. Según el Ejército de EE.UU. en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue sostiene la capacidad de "disuasión y respuesta rápida" de la OTAN.