EE.UU. impone aranceles del 25% a productos de Brasil y culpa a Lula por no negociar "de buena fe"

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles (madrugada del jueves en España) la imposición de un arancel del 25% a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) sostiene que la investigación determina que varias políticas y prácticas del Gobierno brasileño son "irrazonables" y restringen el comercio estadounidense, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha aplaudido la medida y ha dicho que responde a que el Gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva no ha negociado "de buena fe" con Washington.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio asegura que Trump ordenó al representante de USTR aplicar los gravámenes y sostiene que "no debe haber confusión" sobre el motivo de la medida. Según ha dicho, Lula ha antepuesto "su propio ego" durante el último año en lugar de alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño.

Como respuesta, el Gobierno de Brasil ha anunciado que iniciará "inmediatamente" los trámites para aplicar la ley de reciprocidad y culpa de los aranceles a la familia del expresidente Jair Bolsonaro.

Además, Lula ha publicado un extenso comunicado en el que señala que "el día 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y EE.UU. como un hito lamentable".