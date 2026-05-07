Trump y Lula se reúnen en la Casa Blanca para limar la tensiones entre EE.UU. y Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne este jueves en la Casa Blanca con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en medio de la tensiones comerciales y diplomáticas, con los aranceles, las tierras raras y la lucha contra el crimen organizado como prioridades en la agenda.

Se trata de la primera visita del brasileño a Washington en el segundo mandato de Trump, con un trasfondo de discrepancias políticas entre ambos y dos visiones antagónicas de la democracia que marcan la relación bilateral en varios ámbitos, con EE.UU. defendiendo la figura del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder después de perder las anteriores elecciones frente a Lula.

Evitar nuevos aranceles Pese a que no se espera que salgan acuerdos concretos de esta reunión, el mandatario brasileño acude a EE.UU. con el objetivo de evitar nuevos aranceles. El año pasado, Trump anunció gravámenes del 50 % sobre productos brasileños, unos de los mayores impuestos por EE.UU., y acusó al país suramericano de promover una caza de brujas con el juicio a Bolsonaro, además de aplicar un arancel adicional del 10 %. Más tarde, el Gobierno de EE.UU. retiró la mayor parte de los gravámenes para aliviar la inflación provocada en su propio territorio y en febrero pasado el Tribunal Supremo tumbó los aranceles globales declarados bajo la Ley de Emergencias Económicas Internacionales. Trump retira el arancel del 40% a algunos productos de Brasil tras avanzar en la negociación con Lula da Silva Ante esta penalización, Lula respondió defendiendo la soberanía de Brasil y los intereses nacionales, pero no cerró del todo los canales diplomáticos, lo que ha abierto el camino para la reunión de este jueves.

Diferencias por el sistema de pagos Pix El ministro brasileño de Hacienda, Dario Durigan, que viaja en la comitiva que acompaña a Lula, afirmó el miércoles al programa 'Bom Dia' que la agenda de esta visita es fundamentalmente económica, con los aranceles y el sistema de pagos Pix entre los temas que discutirán el presidente brasileño y Trump. Esa plataforma de pagos instantáneos está siendo investigada por el Gobierno de EE.UU. dentro de sus averiguaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales por parte de Brasil. Pix fue creada por el Banco Central brasileño y ha restado cuota de mercado a Visa y Mastercard. Otro de los asuntos del encuentro entre los dos mandatarios es la seguridad y la lucha contra el crimen organizado después de que Brasil quedara fuera del llamado 'Escudo de las Américas', una iniciativa contra el narcotráfico y otros delitos impulsada por Trump. 09.11 min Cinco continentes - La polémica operación contra Comando Vermelho en Brasil De hecho, Durigan ha señalado que su país busca reforzar la cooperación en el combate contra los cárteles de la droga. El mes pasado, ambos países lanzaron una iniciativa conjunta para integrar los datos de la autoridad fiscal de Brasil con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP).