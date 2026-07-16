El tiempo este jueves 16 de julio: las temperaturas siguen altas, con chubascos y tormentas en zonas de la península

Las temperaturas continuarán marcando valores muy altos este jueves en España, solo con descensos en algunas zonas, mientras el desarrollo de nubes de evolución en el noroeste dejará chubascos fuertes o muy fuertes en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y noroeste de Castilla y León, así como tormentas en Pirineos y el interior de Valencia.

En el resto del territorio se mantendrá la estabilidad, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que los chubascos en la zona cantábrica y Castilla y León vayan acompañados de tormentas y ocasionalmente de granizo.

Es probable que se generen brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia. Habrá calima en el tercio oriental de la península, Baleares y las islas Canarias orientales.