El tiempo este jueves 16 de julio: las temperaturas siguen altas, con chubascos y tormentas en zonas de la península
- Las precipitaciones fuertes se esperan sobre todo en Pirineos y el interior de Valencia
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Las temperaturas continuarán marcando valores muy altos este jueves en España, solo con descensos en algunas zonas, mientras el desarrollo de nubes de evolución en el noroeste dejará chubascos fuertes o muy fuertes en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y noroeste de Castilla y León, así como tormentas en Pirineos y el interior de Valencia.
En el resto del territorio se mantendrá la estabilidad, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que los chubascos en la zona cantábrica y Castilla y León vayan acompañados de tormentas y ocasionalmente de granizo.
Es probable que se generen brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia. Habrá calima en el tercio oriental de la península, Baleares y las islas Canarias orientales.
Descensos de temperatura en el alto Ebro y Valencia
Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular, Galicia y, de forma notable (más de 6 ºC), el alto Ebro y Valencia; pero no se esperan cambios en el resto.
Se superarán los 35 ºC en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste, y los 38-40 ºC en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida.
Las temperaturas mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur peninsular y bajarán en el Cantábrico, el alto-medio Ebro y los Pirineos más occidentales. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 ºC en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos.
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