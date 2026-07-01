Bruselas sube los aranceles a la importación de acero hasta el 50% para proteger a la industria europea
- Coincide con la aplicación del acuerdo arancelario entre EE.UU. y la UE que grava un 15% a los productos europeos
- Los Veintisiete también reducen al 47% el tope de la cantidad de acero importado libre de gravámenes
Bruselas pone en marcha desde este 1 de julio una subida de los aranceles del 50% al acero que compra a otros países; antes, eran del 25%. Además, baja el tope a la cantidad de este metal que entraba en Europa sin pagar este gravamen: a partir de este miércoles, será del 47%.
La medida busca proteger la industria acerera de la UE, un sector crítico en tiempos de rearme con graves problemas por la sobrecapacidad instalada en todo el mundo. Hay más oferta que demanda y eso impacta en los precios a la baja. Según la Comisión Europea, en el mundo hay instalada una capacidad de producción de 620 millones de acero y en poco llegará a los 721 millones. Eso quintuplica el consumo anual de los 27.
Ahora la cuota de entrada libre de acero de otros países queda en 18,3 millones de toneladas. Para calcular este nuevo límite, Bruselas ha tenido en cuenta el volumen de intercambios que ha mantenido con cada uno de ellos entre 2022 y 2024.
La mitad de esa cuota, 9,15 millones, se ha reservado para los países con lo que Europa tiene acuerdos de libre comercio, por lo que les garantiza un acceso preferencial al mercado único.
China y Estados Unidos, sin trato preferente
El resto se repartirá entre todos los Estados que forman parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y podrán optar aquellos países con los que existen acuerdos comerciales. Estados Unidos y China accederán a esta cuota libre.
Sobre la medida, Sefcovic ha afirmado que se trata de un "cuidadoso equilibrio" entre las obligaciones con los acuerdos de libre comercio, la necesidad de diversificar proveedores y las normas de la OMC.
Turquía, Corea del Sur y la India, tres de los principales suministradores de acero de la UE, son los países que más toneladas podrán exportar. Además, Bruselas ha pactado cuotas arancelarias para determinados productos derivados de este metal con los países anterioremente citados, así como con Indonesia, Brasil o Egipto, entre otros. A Ucrania ha dado un trato diferencial por la invasión rusa.
Se activa el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU.
Este miércoles ha entrado en vigor el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que establece aranceles del 15% para la mayoría de los productos que exporta la UE, mientras que a los bienes estadounidenses industriales que se vendan en el mercado comunitario no se les aplicará ningún recargo.
El acuerdo ha suscitado un largo debate en el Parlamento Europeo. Para muchos de los eurodiputados, se trata de un sometimiento a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La ratificación del pacto el 25 de junio ha permitido a Bruselas adelantarse al plazo impuesto por el dirigente republicano. Trump que ha lanzado varias amenazas de aranceles adicionales a productos europeos si no estaba todo listo el próximo 4 de julio, día en el que EE.UU. celebra su independencia.