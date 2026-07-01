Bruselas sube los aranceles a la importación de acero hasta el 50% para proteger a la industria europea

Bruselas pone en marcha desde este 1 de julio una subida de los aranceles del 50% al acero que compra a otros países; antes, eran del 25%. Además, baja el tope a la cantidad de este metal que entraba en Europa sin pagar este gravamen: a partir de este miércoles, será del 47%.

La medida busca proteger la industria acerera de la UE, un sector crítico en tiempos de rearme con graves problemas por la sobrecapacidad instalada en todo el mundo. Hay más oferta que demanda y eso impacta en los precios a la baja. Según la Comisión Europea, en el mundo hay instalada una capacidad de producción de 620 millones de acero y en poco llegará a los 721 millones. Eso quintuplica el consumo anual de los 27.

Ahora la cuota de entrada libre de acero de otros países queda en 18,3 millones de toneladas. Para calcular este nuevo límite, Bruselas ha tenido en cuenta el volumen de intercambios que ha mantenido con cada uno de ellos entre 2022 y 2024.

La mitad de esa cuota, 9,15 millones, se ha reservado para los países con lo que Europa tiene acuerdos de libre comercio, por lo que les garantiza un acceso preferencial al mercado único.

China y Estados Unidos, sin trato preferente El resto se repartirá entre todos los Estados que forman parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y podrán optar aquellos países con los que existen acuerdos comerciales. Estados Unidos y China accederán a esta cuota libre. Nueva tasa europea para paquetes pequeños de fuera de la UE: cuándo se aplica y quién la paga Sobre la medida, Sefcovic ha afirmado que se trata de un "cuidadoso equilibrio" entre las obligaciones con los acuerdos de libre comercio, la necesidad de diversificar proveedores y las normas de la OMC. Turquía, Corea del Sur y la India, tres de los principales suministradores de acero de la UE, son los países que más toneladas podrán exportar. Además, Bruselas ha pactado cuotas arancelarias para determinados productos derivados de este metal con los países anterioremente citados, así como con Indonesia, Brasil o Egipto, entre otros. A Ucrania ha dado un trato diferencial por la invasión rusa.