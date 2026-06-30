Nueva tasa europea para paquetes pequeños de fuera de la UE: cuándo se aplica y quién la paga

El Consejo Europeo aprobó en febrero las nuevas normas sobre los derechos de aduana de la Unión Europea. Contempla la aplicación de un arancel fijo para algunos paquetes que entren en la UE. La medida responde a que cada año, desde 2022, se duplica el número de estos pequeños paquetes que llega a la Unión sin pagar arancel, el 91% de ellos, procedentes de China. Hasta ahora, estos envíos, en su mayoría procedentes del comercio electrónico, entraban en la zona comunitaria libres de derechos, dando lugar a una competencia desleal para los vendedores comunitarios, a juicio de las instituciones de la Unión.

¿Desde cuándo se paga la tasa? Este miércoles 1 de julio entra en vigor el arancel fijo de 3 euros por cada tipo de artículo incluido en los paquetes pequeños valorados por debajo de 150 euros y que entren en la Unión Europea (UE) para ser entregados directamente a los consumidores. Bruselas acuerda aplicar un arancel provisional de 3 euros a los artículos de pequeños paquetes que entren en la UE

¿Cuánto se paga por paquete? El tipo fijo de 3 euros se aplica "a cada una de las diferentes categorías de los artículos, identificadas por sus subpartidas arancelarias, que haya en el paquete", según explica el Consejo Europeo. Esto quiere decir que si el pedido contiene dos camisetas de algodón y una blusa de seda, por ejemplo, la tasa será de 6 euros. O, si por ejemplo compramos 10 pantalones de lino y uno de pana, también habría que abonar 6 euros en concepto de derechos de aduana.

¿Quién paga esta tasa? Es el vendedor quien deberá pagar la tasa. Debe abonarla y declararla ante la aduana. Esto se debe a que se trata de un derecho aduanero y son las empresas importadoras quienes deben hacer frente a la tasa en la aduana. Esto no impide que el vendedor pueda aumentar el precio del producto para repercutir indirectamente la tasa.

¿Cuáles serán los paquetes más afectados por esta tasa? Influirá principalmente a los pedidos procedentes de China que, hasta ahora, no pagaban impuestos en la aduana. Según datos de la Comisión Europea (CE), el 91% de todos los paquetes que entran en la UE por un importe inferior a 150 euros proceden de China. Firmas del gigante asiático como Shein, Temu o AliExpress juegan un papel clave en este volumen de envíos. Esto afectará principalmente a España, ya que "es el mercado europeo con mayor penetración de las plataformas asiáticas: concentran una de cada tres compras online". Así lo indica un informe publicado a finales de noviembre por la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged).