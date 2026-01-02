La OCU recomienda evitar la compra de juguetes en tiendas online de bajo coste por "incumplimientos de seguridad"
- La organización señala a los gigantes chinos Shein y Temu por incumplir la normativa de seguridad para los niños
- Entre otras cosas, detectan ausencia de etiquetado, piezas pequeñas que se pueden tragar y materiales tóxicos
Con la llegada de la Navidad, la compra de juguetes se intensifica, aunque las formas de consumo han cambiado. Las tradicionales jugueterías han cedido terreno a las plataformas online, lo que lleva a muchos consumidores a comprar a través de páginas web de bajo coste. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado que se evite la compra de regalos mediante estas plataformas por "incumplimientos de seguridad" en los juguetes.
En un comunicado de este viernes, la OCU ha alertado del riesgo de recurrir a estas webs para comprar juguetes a los más pequeños de la casa. Según un reciente estudio de cuatro asociaciones de consumidores europeas, coordinadas por ICRT, se producen "numerosos incumplimientos de la normativa de seguridad comunitaria en la mayoría de los 52 juguetes para menores de tres años que se venden en los marketplaces de Shein y Temu".
Juguetes con piezas pequeñas y sustancias tóxicas
La mayoría de los juguetes que ha seleccionado el estudio, como mordedores, sonajeros o muñecos para el baño, presentaban algún tipo de problema. Entre otras cosas, el etiquetado tenía advertencias "ausentes o engañosas" y contenían piezas pequeñas o elementos desprendibles que los niños pueden tragarse, causando asfixia. Además, se encontraron "sustancias tóxicas no recomendables como el formaldehído".
Estos resultados son similares a los registrados en el último informe de 2024 del Sistema Europeo de Alerta Rápida (Safety Gate) que recoge hasta 609 alertas de juguetes, también relacionados con la presencia de piezas pequeñas con riesgo de asfixia y con "sustancias químicas tóxicas, como los ftalatos, el boro y el plomo". Según el comunicado de la OCU, un 40% de estos casos son en productos de origen chino.
"Lamentablemente, la investigación de las organizaciones de consumidores europeas demuestra que la normativa de seguridad de la Unión Europea no se cumple en muchos productos baratos a la venta en estos dos grandes marketplaces chinos". Por eso, la OCU ha pedido a las autoridades más controles en las aduanas, mayor vigilancia activa y sanciones disuasorias contra los gigantes asiáticos.
La OCU pide que se priorice la compra de productos europeos
Aunque Shein y Temu retiraron rápidamente los productos con defectos graves denunciados por las asociaciones que lideraron la investigación, tal y como exige la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA), "no obraron con la misma diligencia cuando las denuncias las realizaron consumidores particulares", ha lamentado la organización.
A su vez, la OCU ha recomendado a los consumidores que prioricen "los comercios de confianza y los productos fabricados en Europa" o que cumplan su normativa: "Los bajos precios de los marketplaces no solo representan un mayor riesgo de fallos e incumplimientos, además tienen un mayor coste sobre el medio ambiente y un efecto desleal sobre el resto de las empresas".
Recomendaciones para prevenir riesgos con los juguetes
Junto a esto, la organización de consumidores ha dado tres consejos para prevenir problemas en los regalos de los niños. En primer lugar, recomiendan a los consumidores que se aseguren que el juguete se corresponde con la edad del niño e incluye "advertencias de seguridad en español". Además, debe tener marcado el 'CE' (Certificado Europeo), dirección del fabricante o importador y número de referencia.
Si en casa hay niños menores de tres años con hermanos mayores, la OCU explica que es conveniente comprobar que los juguetes de estos últimos "no tienen piezas pequeñas que puedan desprenderse con un tirón o superficies puntiagudas".
Por último, si el juguete lleva pilas, es necesario comprobar que el compartimento es difícil de abrir. En caso de que lleve cintas o cordones, hay que asegurarse de que no sean largos para evitar la asfixia si se enganchan en el cuello de los niños mientras juegan.