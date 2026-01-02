La OCU recomienda evitar la compra de juguetes en tiendas online de bajo coste por "incumplimientos de seguridad"

Con la llegada de la Navidad, la compra de juguetes se intensifica, aunque las formas de consumo han cambiado. Las tradicionales jugueterías han cedido terreno a las plataformas online, lo que lleva a muchos consumidores a comprar a través de páginas web de bajo coste. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado que se evite la compra de regalos mediante estas plataformas por "incumplimientos de seguridad" en los juguetes.

En un comunicado de este viernes, la OCU ha alertado del riesgo de recurrir a estas webs para comprar juguetes a los más pequeños de la casa. Según un reciente estudio de cuatro asociaciones de consumidores europeas, coordinadas por ICRT, se producen "numerosos incumplimientos de la normativa de seguridad comunitaria en la mayoría de los 52 juguetes para menores de tres años que se venden en los marketplaces de Shein y Temu".

Juguetes con piezas pequeñas y sustancias tóxicas La mayoría de los juguetes que ha seleccionado el estudio, como mordedores, sonajeros o muñecos para el baño, presentaban algún tipo de problema. Entre otras cosas, el etiquetado tenía advertencias "ausentes o engañosas" y contenían piezas pequeñas o elementos desprendibles que los niños pueden tragarse, causando asfixia. Además, se encontraron "sustancias tóxicas no recomendables como el formaldehído". Estos resultados son similares a los registrados en el último informe de 2024 del Sistema Europeo de Alerta Rápida (Safety Gate) que recoge hasta 609 alertas de juguetes, también relacionados con la presencia de piezas pequeñas con riesgo de asfixia y con "sustancias químicas tóxicas, como los ftalatos, el boro y el plomo". Según el comunicado de la OCU, un 40% de estos casos son en productos de origen chino. "Lamentablemente, la investigación de las organizaciones de consumidores europeas demuestra que la normativa de seguridad de la Unión Europea no se cumple en muchos productos baratos a la venta en estos dos grandes marketplaces chinos". Por eso, la OCU ha pedido a las autoridades más controles en las aduanas, mayor vigilancia activa y sanciones disuasorias contra los gigantes asiáticos.

La OCU pide que se priorice la compra de productos europeos Aunque Shein y Temu retiraron rápidamente los productos con defectos graves denunciados por las asociaciones que lideraron la investigación, tal y como exige la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA), "no obraron con la misma diligencia cuando las denuncias las realizaron consumidores particulares", ha lamentado la organización. A su vez, la OCU ha recomendado a los consumidores que prioricen "los comercios de confianza y los productos fabricados en Europa" o que cumplan su normativa: "Los bajos precios de los marketplaces no solo representan un mayor riesgo de fallos e incumplimientos, además tienen un mayor coste sobre el medio ambiente y un efecto desleal sobre el resto de las empresas".