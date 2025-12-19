Shein evita su cierre temporal en Francia pero la justicia le impone restricciones en la venta de productos sexuales

El Tribunal Judicial de París ha fallado, este viernes, en contra de suspender la actividad de Shein en Francia. La plataforma china de comercio digital ha evitado así el cierre temporal -de tres meses- que había solicitado el Estado francés, tras descubrirse que vendía en su web muñecas sexuales con aspecto infantil.

La sentencia, que ha llegado tras varios aplazamientos, reconoce el "grave daño al orden público", no solo por las muñecas sexuales señaladas, sino también por el hallazgo posterior de la venta de medicamentos e incluso armas. Finalmente, la justicia francesa ha considerado que la suspensión sería "desproporcionada" porque el portal ya retiró de forma voluntaria los productos ilegales tras haber sido señalados y que eran problemas "puntuales".

Horas antes de conocerse la decisión judicial, el ministro de Comercio y Pymes, Serge Papin, había señalado en una entrevista en la televisión France 2 que el gobierno esperaba "claramente una suspensión" que no se ha producido.

En un comunicado, un portavoz de Shein ha mostrado su satisfacción tras la sentencia: "Acogemos con satisfacción esta decisión. Mantenemos nuestro compromiso de mejorar continuamente nuestros procesos de control, en estrecha colaboración con las autoridades francesas, con el objetivo de establecer algunos de los estándares más estrictos del sector, y hemos intensificado estos esfuerzos", ha señalado. Además, ha añadido que su "prioridad sigue siendo proteger a los consumidores franceses y garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas locales".

Orden de verificar la edad de los compradores de productos sexuales El tribunal francés ha ordenado a Shein implementar medidas de verificación de edad -más allá de una simple declaración- que impidan el acceso de menores a productos de naturaleza pornográfica. La decisión se produce en un momento en que las autoridades intentan obligar a Shein a reforzar la supervisión de los productos vendidos por terceros en su sitio web, y en un contexto en el que Francia intenta tomar medidas drásticas contra esta y otras plataformas. Christine Cerrada, abogada y asesora legal de la organización francesa de protección infantil 'L'Enfance au Coeur', ha afirmado que las acciones del tribunal francés han sido "claramente insuficientes". "Desde un punto de vista legal, es bien sabido que las medidas de verificación de edad son extremadamente difíciles de implementar", ha declarado tras el fallo. Europa abierta Europa abierta - Shein en el punto de mira de Francia y Europa - 04/12/2025 Escuchar audio