Bruselas expedienta a Shein por su diseño adictivo y por permitir la venta de muñecas sexuales en la UE

La Comisión Europea investiga formalmente a la plataforma china Shein por su diseño adictivo y por la venta 'online' de productos ilegales en la Unión Europea, como muñecas sexuales con apariencia infantil o armas; unas sospechas que, de confirmarse, supondrían una violación grave de la Ley europea de Servicios Digitales por la que Bruselas podría imponer una multa millonaria a la compañía.

En concreto, el Ejecutivo comunitario quiere examinar en detalle las medidas que ha tomado la plataforma para "limitar" la venta de productos ilegales, por ejemplo las muñecas sexualizadas denunciadas por Francia y que podrían ser consideradas como material de abuso sexual infantil.

Fuentes comunitarias aclaran que la investigación se centra en comprobar si el sistema propio de la plataforma cuenta con los requisitos necesarios para impedir la venta de artículos prohibidos y no en la venta en sí de productos determinados, como podrían ser las muñecas por las que Francia lleva a cabo su propio proceso judicial independiente.

Bruselas también evaluará los riesgos asociados al diseño adictivo del servicio, incluyendo la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su interacción, así como los sistemas que Shein haya implementado para mitigar estos riesgos, tal y como establece la legislación comunitaria, ya que los diseños adictivos pueden afectar negativamente al bienestar de los usuarios.