Bruselas acuerda aplicar un arancel provisional de 3 euros a los artículos de pequeños paquetes que entren en la UE

El Consejo Europeo ha dado luz verde este miércoles a las nuevas normas sobre los derechos de aduana en los pequeños paquetes que entren en la Unión Europea, en su amyoría a través del comercio electrónico. Concretamente, ha acordado aplicar un derecho de aduana provisional que incluye un arancel fijo de 3 euros que se aplicará sobre los artículos que contengan los pequeños paquetes valorados por debajo de 150 euros y que entren en la Unión Europea (UE). Esto entrará en vigor a partir del 1 de julio de este año, tal y como ha anunciado la institución.

Así, esta tasa se aplicará por subpartidas arancelarias, de modo que si un paquete contiene una camisa de seda y dos camisas de lana, el gravamen será de 6 euros, ya que se trata de dos tipos de productos diferentes.