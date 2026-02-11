Bruselas acuerda aplicar un arancel provisional de 3 euros a los artículos de pequeños paquetes que entren en la UE
- Entrará en vigor el próximo mes de julio y afectará a bultos por debajo de 150 euros, según el Consejo Europeo
- Pretende que a partir de julio de 2028 la medida se extienda a todas las mercancías que entren en la UE
El Consejo Europeo ha dado luz verde este miércoles a las nuevas normas sobre los derechos de aduana en los pequeños paquetes que entren en la Unión Europea, en su amyoría a través del comercio electrónico. Concretamente, ha acordado aplicar un derecho de aduana provisional que incluye un arancel fijo de 3 euros que se aplicará sobre los artículos que contengan los pequeños paquetes valorados por debajo de 150 euros y que entren en la Unión Europea (UE). Esto entrará en vigor a partir del 1 de julio de este año, tal y como ha anunciado la institución.
Así, esta tasa se aplicará por subpartidas arancelarias, de modo que si un paquete contiene una camisa de seda y dos camisas de lana, el gravamen será de 6 euros, ya que se trata de dos tipos de productos diferentes.
Su intención es aplicar aranceles a todos los paquetes a partir de 2028
El acuerdo alcanzado este miércoles elimina la franquicia aduanera que grava los paquetes valorados en menos de 150 euros que entren en la UE. Por tanto, se empezarán a aplicar aranceles a todas las mercancías que entren en la UE, pero esto será cuando esté operativo el Centro Aduanero de Datos de la Unión, algo previsto para 2028. Hasta que llegue ese momento, la tasa provisional será de 3 euros por cada tipología de producto en paquetes de menos de 150 euros, todo ello desde el 1 de julio de 2026 hasta el 1 de julio de 2028, aunque podrá prorrogarse según convenga.
Según la Comisión Europea, el volumen de paquetes pequeños que llegan a la UE se ha duplicado cada año desde 2022, y solamente en 2024 entraron 4.600 millones de paquetes de este tipo. Con todo, señala que el 91% de los pequeños envíos proceden de China.
Al margen de esto, Bruselas también ha puesto su foco en el gigante del comercio electrónico Shein. A finales de mayo de 2025, la Comisión Europea inició una investigación para ahondar en una serie de prácticas de la plataforma que infringen su legislación, como los falsos descuentos, la presión a los consumidores para que completen sus compras o las etiquetas engañosas.