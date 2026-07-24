Trump vuelve a amenazar a la Unión Europea con subir los aranceles por "robar" a las grandes empresas de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a amenazar a la Unión Europea por multar a las tecnológicas estadounidenses. Anuncia una subida de aranceles: " pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y profundamente poco ética, sobre la cual les he advertido reiteradamente".

"¡La Unión Europea vuelve a las andadas y, como de costumbre, apunta directamente contra GRANDES empresas estadounidenses!" ha dicho Trump en su red social Truth. Aclara que Bruselas ha multado a Apple "sin motivo alguno" con 15.000 millones de dólares, a Meta con 3.000 millones, a Amazon con 2.500 millones y a muchas otras. "Acabamos de recibir la noticia de que Google —un grupo verdaderamente avanzado y extraordinario— ha sido multado con otros 1.000 millones de dólares, sin explicación alguna" añade, y explica que las multas a Google se elevan a más de 18.000 millones de dólares. El mandatario estadounidense califica las sanciones de la UE como "práctica ilegal y altamente discriminatoria, que comenzó a estos niveles durante el primer año de la administración del 'somnoliento' Joe Biden, pero no continuará durante la administración Trump".

"¡Estados Unidos de América no es una «hucha» para Europa, ni permitiremos que lo sea!", ha escrito anunciando investigación inmediata bajo la Sección 301 sobre lo que califica la "práctica de ROBAR a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente estadounidense". Exige que las sanciones seán totalmente revocadas y advierte a Bruselas de que esté atento porque "prevemos que se les impondrá un ARANCEL sustancial a la mayor brevedad posible".