Bruselas multa a Google con 890 millones de euros por priorizar sus servicios y bloquear los de la competencia

La Comisión Europea ha impuesto una sanción de 890 millones de euros a Google tras confirmar el abuso de su posición dominante. Bruselas concluye que la multinacional priorizó sus propios servicios perjudicando a sus rivales.

Las autoridades comunitarias denuncian que la firma bloqueó activamente las alternativas de la competencia en el mercado digital. Esta conducta anticompetitiva restringió las opciones de los usuarios e impidió el crecimiento de otras plataformas rivales.

Ante esta situación, la Unión Europea exige a Google cambiar sus prácticas en sesenta días. La empresa deberá tratar de forma justa a sus competidores y permitir redirigir clientes fuera de su tienda de aplicaciones.

(NOTICIA EN ELABORACIÓN)