La BBC nombra al exdirectivo de Google Matt Brittin como nuevo director general tras la polémica con Trump

La BBC ha anunciado oficialmente este miércoles el nombramiento de Matt Brittin, exdirectivo de Google, como su nuevo director general. Brittin quien hasta ahora presidía las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, asumirá el cargo el próximo 18 de mayo, tras el escándalo de hace unos meses por un documental sobre Donald Trump.

Este relevo se produce tras la dimisión de Tim Davie en noviembre, después de que el periódico conservador The Daily Telegraph publicara una información sobre un documento interno elaborado por un antiguo asesor de estándares de la BBC, quien enumeraba una serie de errores, entre ellos la edición de un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, del 6 de enero de 2021 en el documental 'Trump: A Second Chance?'

La versión editada, tomando frases pronunciadas por el republicano en diferentes momentos, hizo parecer que decía: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país". En cambio, Trump dijo inicialmente: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica".

La unión de estas dos frases le costó a la BBC una demanda por parte de Trump pidiendo una indemnización de 10.000 millones de dólares por difamación. La cadena ha argumentado que la demanda debe ser desestimada, afirmando que la posterior reelección de Trump demostró que la presunta difamación no dañó su reputación.