La BBC nombra al exdirectivo de Google Matt Brittin como nuevo director general tras la polémica con Trump
- El nuevo director asumirá el cargo oficialmente el próximo 18 de mayo
- El presidente de la cadena afirma que es evidente que se necesitan reformas radicales
La BBC ha anunciado oficialmente este miércoles el nombramiento de Matt Brittin, exdirectivo de Google, como su nuevo director general. Brittin quien hasta ahora presidía las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, asumirá el cargo el próximo 18 de mayo, tras el escándalo de hace unos meses por un documental sobre Donald Trump.
Este relevo se produce tras la dimisión de Tim Davie en noviembre, después de que el periódico conservador The Daily Telegraph publicara una información sobre un documento interno elaborado por un antiguo asesor de estándares de la BBC, quien enumeraba una serie de errores, entre ellos la edición de un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, del 6 de enero de 2021 en el documental 'Trump: A Second Chance?'
La versión editada, tomando frases pronunciadas por el republicano en diferentes momentos, hizo parecer que decía: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país". En cambio, Trump dijo inicialmente: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica".
La unión de estas dos frases le costó a la BBC una demanda por parte de Trump pidiendo una indemnización de 10.000 millones de dólares por difamación. La cadena ha argumentado que la demanda debe ser desestimada, afirmando que la posterior reelección de Trump demostró que la presunta difamación no dañó su reputación.
Un liderazgo para reformas radicales
El presidente de la BBC, Samir Shah, ha destacado que el nuevo responsable “aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en transformación” y le ha definido como “un líder excepcional”. Shah ha afirmado que es "evidente que existe una necesidad de una reforma radical" en el ente financiado con fondos públicos, y que tanto él como la junta directiva creen que Brittin es la persona adecuada para dirigir ese cambio. "Lo que está en juego para la BBC, y el futuro de la radiodifusión de servicio público, nunca ha sido tan importante", ha añadido.
Shah ha advertido que el nombramiento llega en un momento “crítico” en el que la BBC se enfrenta a una batalla por mantener su relevancia, ya que los espectadores se están desplazando hacia plataformas de streaming y otros medios digitales. Asimismo, el presidente del consejo ha alabado la pasión de Brittin por la cadena pública, su compromiso con su independencia y su determinación por mantener la posición de la corporación como uno de los principales activos nacionales.
El cargo de Brittin combina las funciones de director ejecutivo y redactor jefe, lo que le otorga la responsabilidad del liderazgo creativo, editorial y operativo. La BBC ha anunciado que nombrará a un subdirector general.
Por su parte, Brittin ha expresado su deseo de empezar el trabajo en un contexto que ha descrito como "un momento de verdadero riesgo, pero también de verdadera oportunidad". Según ha comentado, "el Reino Unido necesita una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en rápida evolución", y ha añadido que la entidad "necesita velocidad y la energía para estar donde están las historias y las audiencias".
Brittin, licenciado por la Universidad de Cambridge y distinguido en enero de 2026 como la Orden del Imperio Británico (CBE), deberá liderar la institución durante la revisión de los estatutos o Royal Charter que expira en 2027, proceso que determinará el futuro del canon que pagan los hogares con televisor. Se unió a Google en 2007 como director para el Reino Unido e Irlanda, antes de ascender hasta convertirse en presidente de EMEA en 2014. Anunció en 2024 que dejaría el cargo al año siguiente.