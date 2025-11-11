El director general de la BBC pide al personal de la cadena británica "luchar" por el periodismo que hacen

El director saliente de la cadena pública británica BBC, Tim Davie, que el domingo presentó su dimisión, ha pedido este martes al personal de la emisora "luchar" por el periodismo que hace, tras la fuerte polémica que estalló en los últimos días por la difusión de un documental que manipuló un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La controversia llevó a Davie y a la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness, a presentar sus respectivas renuncias el pasado domingo ante las continuas presiones por un controvertido documental de Panorama.

En el reportaje, se editan unas palabras que Trump pronunció en un discurso durante los incidentes en el Capitolio en 2021 de modo que parece que alentaba a sus seguidores explícitamente a asaltar el Capitolio.

Davie reconoce sus errores y alienta a sus compañeros a seguir "luchando" Según ha informado este martes la BBC, en su discurso, Davie ha reconocido que la corporación había cometido "algunos errores que han costado caro", pero "creo que tenemos que luchar por nuestro periodismo", en una clara referencia a la independencia informativa que tiene la emisora. "Somos una organización única y valiosa y veo a la prensa libre bajo presión, veo cómo se la instrumentaliza. Creo que debemos luchar por nuestro periodismo. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo y la increíble labor que realizamos a nivel local y global es absolutamente incalculable", ha señalado Davie. El director saliente de la BBC, cuya fecha de sustitución no se ha fijado aún, ha expuesto varias razones que le han llevado a presentar su dimisión, entre las que figura la exigencia del cargo y la presión ejercida tras las críticas al documental sobre Trump. Durante el discurso no se ha hablado de un calendario para la salida de Davie ni para la elección de su sucesor, pero el presidente de la BBC, Samir Shah, ha afirmado que la junta directiva está trabajando en ello.