Una flauta, un clarinete y el silencio: el aparato que permite a los invidentes "escuchar" el eclipse "inclusivo"

Cuando la luz solar sea plena sonará un sonido agudo, parecido al de una flauta. Con el avance del eclipse, a medida que la intensidad de la luz baje, ese sonido se irá haciendo cada vez más grave y será parecido al de un clarinete. Cuando el sol esté prácticamente cubierto por la luna, empezarán a escucharse unos clics, como las cigarras al atardecer, y cuando no haya luz, no se oirá nada.

Vista de los Light Sound montados por el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC INSTITUTO DE CIENCIAS DEL ESPACIO

Así podrán experimentar las personas con alguna discapacidad visual el eclipse total de sol que recorrerá la península este miércoles. Será gracias a la iniciativa Eclipse Inclusivo, impulsada por el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE) del CSIC, y a unos aparatos llamados Light Sound, los responsables de que los invidentes puedan "escuchar" un fenómeno que en España no se vivía desde hace más de un siglo.

Al proyecto se ha unido RTVE, que emitirá el sonido por el canal de audiodescripción de La 1 durante los 20 minutos centrales del fenómeno. De esta manera, las personas con discapacidad visual podrán percibir y disfrutar en tiempo real cómo la oscuridad cubre el cielo. Es la primera vez que una televisión en España brindará a sus espectadores la oportunidad de descubrir el fenómeno de esta manera, garantizando la inclusividad de todos.

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"Queríamos hacer un proyecto que no dejara a nadie atrás ante esta maravillosa oportunidad que nos viene con el trío de eclipses y para ello nos inspiramos en un proyecto que nació en Estados Unidos en 2017", explica a RTVE Noticias Jorge Rivero González, responsable de comunicación y de divulgación del ICE. EE. UU. vivió aquel año algo parecido a lo que va a suceder este 12 de agosto en España y allí, en la Universidad de Harvard, idearon los Light Sound, unos aparatos que a través de un sensor captan la cantidad de luz y le asocian un sonido. El equipo del ICE ha fabricado 120 y los ha repartido entre asociaciones que están organizando actividades para observar el eclipse.

La importancia de ser protagonistas Desde que en 2017 Estados Unidos pusiese en marcha el proyecto Light Sound, muchos otros países han adoptado la iniciativa para garantizar que las personas invidentes puedan disfrutar de un momento único. Lo hicieron en Argentina y en Chile y, como explica Rivero, tuvo "muy buena acogida" en la comunidad de personas con algún tipo de deficiencia visual. "Las personas con discapacidad visual lo recibían de muy buena manera porque les permitía estar en el centro de la experiencia. Nadie les contaba qué sucedía o era algo de lo que se enteraban después. Ellos mismos, gracias a estos aparatos, podían estar en el centro del evento", señala Rivero. Los Light Sound les permitieron compartir un momento que habitualmente se vive en comunidad y en el que las emociones, según cuentan quienes han vivido un eclipse total, son muy profundas. ¿A qué hora es el eclipse hoy? Inicio y duración de la totalidad por municipio en España Patri Campos, Jaime Gutiérrez En la página web del ICE se puede consultar el listado de los puntos de observación que contarán con un Light Sound. El diseño del aparato permite disfrutar de la experiencia a varias personas al mismo tiempo, ya que el sonido se puede emitir por unos altavoces y este 12 de agosto será la prueba de un proyecto que servirá también para los otros dos grandes fenómenos astronómicos que tendrá España en los dos próximos años: el otro eclipse total de sol de 2027 y el anular de 2028.