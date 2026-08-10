Eclipse 2026 en el arte: una sinfonía de sentidos y teatro de época

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto no solo se presenta como un hito científico, también está siendo una excusa para crear nuevas formas de arte. A través de la divulgación y la tradición, este fenómeno astronómico busca un espacio propio en el teatro y la música, como hemos podido ver en Aquí la Tierra.

El teatro del doctor Panoptes A través de personajes como el Doctor Panoptes y su ayudante Io, viajeros del tiempo llegados desde 1905, la ciencia se transforma en un espectáculo teatral. Esta propuesta, liderada por los divulgadores Mario y Saray, defiende que "la mejor forma de aprender es divertirse", y por eso, a través de una performance que une el pasado y el presente, han explicado en qué consiste el eclipse y la importancia de la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol para que se produzca este fenómeno. Además, Mario y Saray se han atrevido a explicarle a María Larios, reportera de Aquí la Tierra, cuáles serán las sensaciones que acompañarán al eclipse solar. Entre ellas estarán la caída de la temperatura, el aumento de la humedad y el cambio en el comportamiento de los animales. Este pequeño curso sensorial solo ha aumentado nuestras ganas de que llegue rápido el día 12 de agosto.

El repique del eclipse Si antes veíamos una interpretación de eclipse, ahora veremos cómo puede sonar un eclipse, o más bien, cómo en Navarra han decidido que se anuncie el eclipse. En concreto en Villava, donde Rosalina, pianista y campanera ha explicado por qué ha creado una música especial para comunicar la llegada de este fenómeno. En otras ocasiones ha creado toques especiales, como “el toque del clima”, para comunicar a la población la subida de temperaturas, y esta vez ha creado un toque propio para decir que “se acerca ya”. Aquí la Tierra Eclipse solar 2026: así se anunciará el eclipse en Villava Ver ahora