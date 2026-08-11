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Supervivientes del terremoto en Colombia: "El suelo se volvió como de gelatina, no éramos capaces de caminar"

No recomendado para menores de 16 años Itzel Martínez, periodista en Colombia: "Está todo colapsado" - La hora de La 1 | Ver
Itzel Martínez, periodista en Colombia: "Está todo colapsado"
RTVE.es

El suelo se volvió "como de gelatina" para la periodista colombiana Itzel Martínez Sarmiento, corresponsal del medio El Espectador en Cali, que ha contado a RTVE los aterradores momentos que vivió el lunes a las 7.34 hora local (14:34 en la España peninsular), cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia, dejando al menos 137 fallecidos y más de 500 heridos.

A ella el temblor le pilló en casa con su compañera de piso y, pese a que siempre las autoridades avisan de que hay que estar preparado para un evento así y seguir una serie de recomendaciones, "todo pasa muy rápido".

"Solo pude correr, ni siquiera saqué los zapatos, ni siquiera el celular, logramos correr juntas y era tanto el movimiento de tierra que no éramos capaces de caminar", rememora Itzel.

El terremoto fue in crescendo, primero sintió un ligero temblor, como un movimiento ligero "como si te fueras mareando" hasta que se hizo tan grande que era complicado mantener el equilibrio.

Todos querían salir del edificio

Como ella y su compañera de piso viven en una segunda planta bajaron por las escaleras donde se encontraron con muchos vecinos gritando con niños "porque todos querían salir".

En la calle -continúa Itzel- había "personas nerviosas, animales perdidos, gatos corriendo, mujeres mayores desmayándose, todo el mundo tratando de contactar por su celular para hablar con sus familiares y allegados, no se entendía nada".

Su casa ha sufrido algunas grietas y ahora no tiene agua, pero apenas ha tenido desperfectos, a diferencia de otros puntos del centro Cali, donde se han derrumbado edificios.

A la primera persona que llamó en cuanto pudo fue a su madre, ya que su familia reside en Pereira, otra de las ciudades más afectadas por el seísmo junto a Cali y Quibdó. En un principio no lograban contactar con su abuelo, que vive en la población de Armenia, por lo que se preocuparon mucho, aunque finalmente han logrado hablar con todos sus parientes y todos se encuentran bien.

A 262 kilómetros de Cali, en Manizales, María Camila se despertó el lunes por el sismo. Salió corriendo porque el temblor "se puso muy fuerte". En declaraciones a RTVE, precisa que salió de su casa por las escaleras con su perro. "Empezamos a ver que se caían partes de las paredes, me encontré con los vecinos en la calle".

No recomendado para menores de 16 años El terremoto de Colombia de 7,4 en la escala de Richter - La hora de La 1 | Ver
Transcripción completa

bueno pueden imaginar

ahora. Bueno, antes de nada quiero que sepan

ustedes que hay numerosos problemas de comunicación con Colombia,

especialmente

con la zona afectada por el terremoto.

De hecho hay mucha incertidumbre porque hay áreas que permanecen incomunicadas

el gobierno, los rescatistas están intentando dar con esas zonas para

conocer el número de afectados que puede haber

por eso ya de antemano les pedimos disculpas porque las comunicaciones no

son como nos gustaría, pero la importancia que da el testimonio

es lo que hacen que hoy estén aquí en Antena.

María Camila, muy buenos días de

nuevo. Buenos días, ¿cómo están?

¿Cómo estás tú después del terremoto?

bueno realmente fue digamos que un día ha devastado en colombia es la vez que

ha devastado en colombia es la vez que más fuerte hemos tenido el terremoto

más fuerte hemos tenido el terremoto una magnitud de 7.4 a

una magnitud de 7.4 antes de las ocho de la mañana me despertó el terremoto

mi casa salí corriendo porque

se empezó a mover muy fuerte, escuché que todo se caía, que todo se movía,

cogí mi perro, escalas abajo

y empezamos a ver que se caiga en las partes de las paredes me encontré

comités nos afuera veíamos

perros corriendo despavoridos intentamos cogerlos y era a veces casi

imposible

Hay muchos perros desaparecidos, más de cinco fallecidos, edificios colapsados

totalmente y todavía estamos en búsqueda de desaparecidos precisamente

por

este asunto te quería preguntar, nos cuentas unas escenas de caos lógicas

después de un terremoto de 7,4 grados

Claro, el problema que se están encontrando es que hay que buscar aún

bajo los escombros.

Se sabe que hay al menos

132 fallecidos, que hay más de 570 heridos, pero se sigue buscando

desaparecidos

¿Cómo se están organizando las autoridades?

¿Cómo se estáis organizando los vecinos para poder echar una mano?

digamos que ahorita en la noche tenemos toque queda en el día se están moviendo

Está la zona de bomberos que también está dando atención.

y

Tenemos tres albergues en la ciudad

para recibir personas que no pueden estar en sus casas ahora o que

perdieron su vivienda tenemos puntos

de acopio, de recolección y tenemos por las redes sociales, pasan toda la

información de los desaparecidos

de los perros perdidos, de los albergues que tenemos y de los centros

de acopio has podido hablar con tus familiares estáis todos bien sigue

desde dios yo logré sacar mi carro del parqueadero

es donde se puede ver que la pared de atrás estaba casi que por completo

destruida pero logré sacar mi carro y

mis familiares estaban bien y es lo más importante que estemos bien y que

si

estamos a

después de ese gran temblor de 7,4 en la escala de Richter se llegó a

réplica posterior?

mira que llegaron mucho de las réplicas digo que hubo una pero muy baja

registrar alguna

entonces no se volvió a tener como un movimiento tan fuerte por el país y que

me desuela fue tan fuerte porque hubo el doble

réplica posterior

llegado a registrar a centenares de kilómetros en Bogotá un temblor y un

fuerte

temblor dicen que el hecho de que el epicentro del seísmo estuviese a 90

kilómetros de profundidad y no más cercano a la

superficie ha hecho que el número de afectados sea menor.

¿Qué información tenéis allí en Colombia?

bueno realmente en bogotá y Medellín también tembló la gente salió de vapor

pero la

ciudades principalmente afectadas, pero más que todo Pereira, Banizales, parte

del Chocó, Armenia..

que fueron como donde hubo más, el Chocó, el Chocó fue el epicentro y

Pereira, una de las ciudades que también tuvo

mayor afectación y después de Pereira, Manizales, que es mi ciudad, el

departamento de Caldas

María Camila, nos alegramos de que todo ello ha ido bien.

Tenemos el corazón allí en Colombia.

Un abrazo enorme

Muchísimas gracias.

María Camila Guevara, superviviente del terremoto: "Es un día devastador en Colombia"

"Hay edificios colapsados totalmente y todavía estamos en búsqueda de desaparecidos", lamenta esta mujer.

En Manizales disponen de tres albergues que están recibiendo a personas que se han quedado sin hogar por el temblor, varios puntos de suministro y se está informando por las redes sociales de los desaparecidos, relata María Camila.

Desde el seísmo, se han registrado varias réplicas.

De vacaciones en Pereira cuando se produjo el terremoto

El español René Salvador, de Castellón, se encuentra de vacaciones en Pereira visitando a su familia política. Estaban durmiendo cuando sus teléfonos móviles sonaron por la aplicación que avisa de los terremotos. Su mujer le despertó: "¡Sal fuera! ¡Sal fuera!".

Como se están quedando en una planta baja salieron de inmediato al exterior, donde muchos vecinos estaban abrazados: "Se movían los árboles, los coches, las casas, se oía un ruido como que todo tiembla, todo cruje", recuerda en una entrevista con RNE.

En el barrio donde ellos se quedan hay pocos daños materiales porque hay muchas casas bajas. "Lo fuerte ha sido en el centro de la ciudad, allí hay edificios altos, antiguos, centros comerciales en reforma".

"Ha sido un susto", resume.

El seísmo se originó a una profundidad de 107 kilómetros causando una estela de destrucción que todavía está siendo evaluada por las autoridades nacionales. Su epicentro se localizó en San José del Palmar, un municipio del departamento del Chocó situado en una zona estratégica entre las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali.

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