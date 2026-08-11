Supervivientes del terremoto en Colombia: "El suelo se volvió como de gelatina, no éramos capaces de caminar"
- Colombia declara el estado de emergencia tras el terremoto que deja 132 muertos
- La gente se abrazaba en la calle mientras todo temblaba
El suelo se volvió "como de gelatina" para la periodista colombiana Itzel Martínez Sarmiento, corresponsal del medio El Espectador en Cali, que ha contado a RTVE los aterradores momentos que vivió el lunes a las 7.34 hora local (14:34 en la España peninsular), cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia, dejando al menos 137 fallecidos y más de 500 heridos.
A ella el temblor le pilló en casa con su compañera de piso y, pese a que siempre las autoridades avisan de que hay que estar preparado para un evento así y seguir una serie de recomendaciones, "todo pasa muy rápido".
"Solo pude correr, ni siquiera saqué los zapatos, ni siquiera el celular, logramos correr juntas y era tanto el movimiento de tierra que no éramos capaces de caminar", rememora Itzel.
El terremoto fue in crescendo, primero sintió un ligero temblor, como un movimiento ligero "como si te fueras mareando" hasta que se hizo tan grande que era complicado mantener el equilibrio.
Todos querían salir del edificio
Como ella y su compañera de piso viven en una segunda planta bajaron por las escaleras donde se encontraron con muchos vecinos gritando con niños "porque todos querían salir".
En la calle -continúa Itzel- había "personas nerviosas, animales perdidos, gatos corriendo, mujeres mayores desmayándose, todo el mundo tratando de contactar por su celular para hablar con sus familiares y allegados, no se entendía nada".
Su casa ha sufrido algunas grietas y ahora no tiene agua, pero apenas ha tenido desperfectos, a diferencia de otros puntos del centro Cali, donde se han derrumbado edificios.
A la primera persona que llamó en cuanto pudo fue a su madre, ya que su familia reside en Pereira, otra de las ciudades más afectadas por el seísmo junto a Cali y Quibdó. En un principio no lograban contactar con su abuelo, que vive en la población de Armenia, por lo que se preocuparon mucho, aunque finalmente han logrado hablar con todos sus parientes y todos se encuentran bien.
A 262 kilómetros de Cali, en Manizales, María Camila se despertó el lunes por el sismo. Salió corriendo porque el temblor "se puso muy fuerte". En declaraciones a RTVE, precisa que salió de su casa por las escaleras con su perro. "Empezamos a ver que se caían partes de las paredes, me encontré con los vecinos en la calle".
bueno pueden imaginar
ahora. Bueno, antes de nada quiero que sepan
ustedes que hay numerosos problemas de comunicación con Colombia,
especialmente
con la zona afectada por el terremoto.
De hecho hay mucha incertidumbre porque hay áreas que permanecen incomunicadas
el gobierno, los rescatistas están intentando dar con esas zonas para
conocer el número de afectados que puede haber
por eso ya de antemano les pedimos disculpas porque las comunicaciones no
son como nos gustaría, pero la importancia que da el testimonio
es lo que hacen que hoy estén aquí en Antena.
María Camila, muy buenos días de
nuevo. Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo estás tú después del terremoto?
bueno realmente fue digamos que un día ha devastado en colombia es la vez que
ha devastado en colombia es la vez que más fuerte hemos tenido el terremoto
más fuerte hemos tenido el terremoto una magnitud de 7.4 a
una magnitud de 7.4 antes de las ocho de la mañana me despertó el terremoto
mi casa salí corriendo porque
se empezó a mover muy fuerte, escuché que todo se caía, que todo se movía,
cogí mi perro, escalas abajo
y empezamos a ver que se caiga en las partes de las paredes me encontré
comités nos afuera veíamos
perros corriendo despavoridos intentamos cogerlos y era a veces casi
imposible
Hay muchos perros desaparecidos, más de cinco fallecidos, edificios colapsados
totalmente y todavía estamos en búsqueda de desaparecidos precisamente
por
este asunto te quería preguntar, nos cuentas unas escenas de caos lógicas
después de un terremoto de 7,4 grados
Claro, el problema que se están encontrando es que hay que buscar aún
bajo los escombros.
Se sabe que hay al menos
132 fallecidos, que hay más de 570 heridos, pero se sigue buscando
desaparecidos
¿Cómo se están organizando las autoridades?
¿Cómo se estáis organizando los vecinos para poder echar una mano?
digamos que ahorita en la noche tenemos toque queda en el día se están moviendo
Está la zona de bomberos que también está dando atención.
y
Tenemos tres albergues en la ciudad
para recibir personas que no pueden estar en sus casas ahora o que
perdieron su vivienda tenemos puntos
de acopio, de recolección y tenemos por las redes sociales, pasan toda la
información de los desaparecidos
de los perros perdidos, de los albergues que tenemos y de los centros
de acopio has podido hablar con tus familiares estáis todos bien sigue
desde dios yo logré sacar mi carro del parqueadero
es donde se puede ver que la pared de atrás estaba casi que por completo
sé
destruida pero logré sacar mi carro y
mis familiares estaban bien y es lo más importante que estemos bien y que
si
estamos a
después de ese gran temblor de 7,4 en la escala de Richter se llegó a
réplica posterior?
mira que llegaron mucho de las réplicas digo que hubo una pero muy baja
registrar alguna
entonces no se volvió a tener como un movimiento tan fuerte por el país y que
me desuela fue tan fuerte porque hubo el doble
réplica posterior
llegado a registrar a centenares de kilómetros en Bogotá un temblor y un
fuerte
temblor dicen que el hecho de que el epicentro del seísmo estuviese a 90
kilómetros de profundidad y no más cercano a la
superficie ha hecho que el número de afectados sea menor.
¿Qué información tenéis allí en Colombia?
bueno realmente en bogotá y Medellín también tembló la gente salió de vapor
pero la
ciudades principalmente afectadas, pero más que todo Pereira, Banizales, parte
del Chocó, Armenia..
que fueron como donde hubo más, el Chocó, el Chocó fue el epicentro y
Pereira, una de las ciudades que también tuvo
mayor afectación y después de Pereira, Manizales, que es mi ciudad, el
departamento de Caldas
María Camila, nos alegramos de que todo ello ha ido bien.
Tenemos el corazón allí en Colombia.
Un abrazo enorme
Muchísimas gracias.
"Hay edificios colapsados totalmente y todavía estamos en búsqueda de desaparecidos", lamenta esta mujer.
En Manizales disponen de tres albergues que están recibiendo a personas que se han quedado sin hogar por el temblor, varios puntos de suministro y se está informando por las redes sociales de los desaparecidos, relata María Camila.
Desde el seísmo, se han registrado varias réplicas.
De vacaciones en Pereira cuando se produjo el terremoto
El español René Salvador, de Castellón, se encuentra de vacaciones en Pereira visitando a su familia política. Estaban durmiendo cuando sus teléfonos móviles sonaron por la aplicación que avisa de los terremotos. Su mujer le despertó: "¡Sal fuera! ¡Sal fuera!".
Como se están quedando en una planta baja salieron de inmediato al exterior, donde muchos vecinos estaban abrazados: "Se movían los árboles, los coches, las casas, se oía un ruido como que todo tiembla, todo cruje", recuerda en una entrevista con RNE.
En el barrio donde ellos se quedan hay pocos daños materiales porque hay muchas casas bajas. "Lo fuerte ha sido en el centro de la ciudad, allí hay edificios altos, antiguos, centros comerciales en reforma".
"Ha sido un susto", resume.
El seísmo se originó a una profundidad de 107 kilómetros causando una estela de destrucción que todavía está siendo evaluada por las autoridades nacionales. Su epicentro se localizó en San José del Palmar, un municipio del departamento del Chocó situado en una zona estratégica entre las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali.