Supervivientes del terremoto en Colombia: "El suelo se volvió como de gelatina, no éramos capaces de caminar"

bueno pueden imaginar

ahora. Bueno, antes de nada quiero que sepan

ustedes que hay numerosos problemas de comunicación con Colombia,

especialmente

con la zona afectada por el terremoto.

De hecho hay mucha incertidumbre porque hay áreas que permanecen incomunicadas

el gobierno, los rescatistas están intentando dar con esas zonas para

conocer el número de afectados que puede haber

por eso ya de antemano les pedimos disculpas porque las comunicaciones no

son como nos gustaría, pero la importancia que da el testimonio

es lo que hacen que hoy estén aquí en Antena.

María Camila, muy buenos días de

nuevo. Buenos días, ¿cómo están?

¿Cómo estás tú después del terremoto?

bueno realmente fue digamos que un día ha devastado en colombia es la vez que

ha devastado en colombia es la vez que más fuerte hemos tenido el terremoto

más fuerte hemos tenido el terremoto una magnitud de 7.4 a

una magnitud de 7.4 antes de las ocho de la mañana me despertó el terremoto

mi casa salí corriendo porque

se empezó a mover muy fuerte, escuché que todo se caía, que todo se movía,

cogí mi perro, escalas abajo

y empezamos a ver que se caiga en las partes de las paredes me encontré

comités nos afuera veíamos

perros corriendo despavoridos intentamos cogerlos y era a veces casi

imposible

Hay muchos perros desaparecidos, más de cinco fallecidos, edificios colapsados

totalmente y todavía estamos en búsqueda de desaparecidos precisamente

por

este asunto te quería preguntar, nos cuentas unas escenas de caos lógicas

después de un terremoto de 7,4 grados

Claro, el problema que se están encontrando es que hay que buscar aún

bajo los escombros.

Se sabe que hay al menos

132 fallecidos, que hay más de 570 heridos, pero se sigue buscando

desaparecidos

¿Cómo se están organizando las autoridades?

¿Cómo se estáis organizando los vecinos para poder echar una mano?

digamos que ahorita en la noche tenemos toque queda en el día se están moviendo

Está la zona de bomberos que también está dando atención.

y

Tenemos tres albergues en la ciudad

para recibir personas que no pueden estar en sus casas ahora o que

perdieron su vivienda tenemos puntos

de acopio, de recolección y tenemos por las redes sociales, pasan toda la

información de los desaparecidos

de los perros perdidos, de los albergues que tenemos y de los centros

de acopio has podido hablar con tus familiares estáis todos bien sigue

desde dios yo logré sacar mi carro del parqueadero

es donde se puede ver que la pared de atrás estaba casi que por completo

sé

destruida pero logré sacar mi carro y

mis familiares estaban bien y es lo más importante que estemos bien y que

si

estamos a

después de ese gran temblor de 7,4 en la escala de Richter se llegó a

réplica posterior?

mira que llegaron mucho de las réplicas digo que hubo una pero muy baja

registrar alguna

entonces no se volvió a tener como un movimiento tan fuerte por el país y que

me desuela fue tan fuerte porque hubo el doble

réplica posterior

llegado a registrar a centenares de kilómetros en Bogotá un temblor y un

fuerte

temblor dicen que el hecho de que el epicentro del seísmo estuviese a 90

kilómetros de profundidad y no más cercano a la

superficie ha hecho que el número de afectados sea menor.

¿Qué información tenéis allí en Colombia?

bueno realmente en bogotá y Medellín también tembló la gente salió de vapor

pero la

ciudades principalmente afectadas, pero más que todo Pereira, Banizales, parte

del Chocó, Armenia..

que fueron como donde hubo más, el Chocó, el Chocó fue el epicentro y

Pereira, una de las ciudades que también tuvo

mayor afectación y después de Pereira, Manizales, que es mi ciudad, el

departamento de Caldas

María Camila, nos alegramos de que todo ello ha ido bien.

Tenemos el corazón allí en Colombia.

Un abrazo enorme

Muchísimas gracias.