Colombia intensifica los rescates tras el terremoto: las autoridades de Cali han recuperado a un bebé con vida

Las labores de rescate en Colombia se intensifican a contrarreloj tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026.

Los equipos de emergencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bomberos, el ejército, voluntarios y ciudadanos están trabajando de forma ininterrumpida retirando escombros para hallar supervivientes en las zonas más afectadas del occidente y centro del país.

Las labores de búsqueda y rescate en Colombia se ejecutan bajo la presión de una carrera contra el tiempo, con reportes que estiman en cerca de 2.000 las personas en paradero desconocido a nivel nacional. Los esfuerzos institucionales y ciudadanos se concentran en remover toneladas de escombros de manera técnica y manual en el centro y occidente del país.

"Es imprescindible que haya momentos de silencio para poder escuchar a las personas atrapadas, los rescatistas están pidiendo silencio porque el tiempo corre y es vital", ha asegurado Carolina Bohórquez, periodista colombiana y corresponsal en Cali del diario El Tiempo.

Daniel Ruiz, profesor del departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia ha hecho una "llamada a la esperanza" y ha asegurado que "todavía podemos encontrar personas con vida en los próximos días y semanas".

En Cali, las autoridades han logrado rescatar con vida a un bebé de pocos meses Cali, en el Valle del Cauca, es una de las ciudades con mayor nivel de devastación estructural, allí se ha reportado el colapso de al menos 20 edificios. Las autoridades han informado de que unas 200 personas continúan desaparecidas bajo las estructuras derrumbadas. Pese a la tragedia, los rescatistas han logrado rescatar a 37 personas y han conseguido un hito esperanzador, una imagen que ha dado la vuelta al mundo, al sacar con vida a un bebé de apenas unos meses y a su madre de entre los escombros. También ha sido rescatado un joven de 35 años "gracias al equipo de 60 bomberos de Bogotá desplazados a Cali", tal y como ha explicado el alcalde de la capital colombiana Carlos Fernando Galán. "Estaba deshidratado y tenía heridas menores, y ha sido trasladado al hospital", ha añadido una portavoz de los bomberos de Bogotá. Supervivientes del terremoto en Colombia: "Intentamos resguardarnos y nos despedimos, pensamos que íbamos a morir" Susana Samhan El alcalde de Cali, Alejandro Eder ha explicado que todavía hay más de 200 personas atrapadas: "Estamos muy cerca de las familias que están esperando que rescatemos a sus familiares. Necesitamos agua y comida para los rescatistas y los supervivientes. Necesitamos picas para ayudar a esos voluntarios, guantes de construcción y cascos. Ya no necesitamos más palas, es un mensaje importante. 95 personas fallecidas, 1.000 heridos, 56 estructuras colapsadas. Hay 239 personas atrapadas entre los escombros". "Aún hay vida latiendo debajo de los escombros. Colombia está en pie para encontrarla", ha asegurado Martha Santos, editora del diario El Tiempo. Los alcaldes de Cali y Pereira han decretado el toque de queda nocturno hasta las cinco de la mañana y la militarización de las calles. Esta medida busca frenar conatos de saqueo y despejar las vías públicas para garantizar el libre tránsito de las ambulancias y las brigadas de rescate. "Necesitamos que los organismos de socorro puedan desplazarse para participar en las labores de rescate" ha dicho el alcalde de Cali, entre lágrimas, en su visita a uno de los edificios que han quedado derrumbados.

En Pereira continúa la búsqueda de civiles atrapados En el municipio de Pereira las cifras exactas de desaparecidos siguen bajo verificación regional, aunque medios locales hablan de medio centenar de personas de las que no se tienen noticias y 65 fallecidos. Se reporta que hay múltiples puntos críticos de colapso de edificaciones donde continúan las búsquedas de civiles atrapados. "Concretamente estamos buscando a 53 desaparecidos", ha asegurado la portavoz de los bomberos de Pereira, Nataly Calderón. "Pedimos a la gente que se quede en su casa para que podamos llegar lo más rápido posible a las intervenciones de rescate", ha añadido.