Panamá – Inglaterra, en directo hoy el partido del grupo L del Mundial 2026

Panamá e Inglaterra se cruzan en el estadio de Nueva Jersey en East Rutherford. En una jornada con horario unificado para cerrar el grupo L del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado a las 23:00. Sigue todo el partido, jugada a jugada, en RTVE.es

Así llegan ambas selecciones

El grupo L llega a su fin, la noche del sábado será testigo de una noche de fútbol con muchas cosas por decidir. La que podría haber sido una plácida jornada para los ingleses, en el caso de haber ganado a Ghana, se ha convertido en un partido de vital importancia para su recorrido en las siguientes fases del campeonato. El conjunto de Tuchel, cuenta con 4 puntos resultantes de la victoria contra Croacia y del empate contra Ghana, teniendo esos dos equipos, que juegan entre ellos a la misma hora, 3 y 4 puntos respectivamente. Queda así un grupo muy apretado en el que la última jornada decidirá el lugar del cuadro de cada equipo para la fase de eliminación directa.

Al otro lado del campo, una Panamá eliminada del Mundial, busca irse del campeonato dando una buena imagen contra una de las favoritas. 'Los canaleros' no pueden pasar a la siguiente ronda debido al criterio de desempates de la competición. En el mejor escenario para ellos, empatarían a puntos con Croacia teniendo el duelo directo entre ellos perdido.

Tras un partido contra Ghana en que Panamá pudo sumar más puntos y un encuentro muy disputado contra Croacia, la selección centroamericana busca quitarse el mal sabor de boca ganando a una campeona del mundo como es Inglaterra.

No lo tendrán fácil, puesto que Kane, Bellingham y compañía no tendrán oportunidad para especular si quieren llegar a la ronda eliminatoria como primera de grupo. Tras mostrar un nivel muy alto contra Croacia, la selección inglesa se quedó a medias contra Ghana, no logrando mas que un empate. Deberán recuperar su mejor nivel para poder volver a dar la imagen de equipo candidato a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.