Mundial 2026, en directo hoy: 16 de junio, la Francia de Mbappé, Dembélé y Olise se estrena contra Senegal

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 16 de junio otra campeona del mundo entra en escena. La Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise se estrena contra Senegal, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas peninsulares.

El Francia - Senegal tiene reminiscencias pasadas, con un partido en la fase de grupos de 2002 en el que los africanos frenaron a la defensora del título, con Zidane y compañía. La jornada de este lunes nos dejó cuatro insólitos empates, entre ellos el de España con Cabo Verde, pero también el de Arabia Saudí e Uruguay en el mismo grupo, un mal menor para la Roja. Este martes seguiremos prestando especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.