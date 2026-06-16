Mundial 2026, en directo hoy: 16 de junio, la Francia de Mbappé, Dembélé y Olise se estrena contra Senegal
- La última hora al minuto de la sexta jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Francia - Senegal del Grupo I
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este martes 16 de junio otra campeona del mundo entra en escena. La Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise se estrena contra Senegal, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas peninsulares.
El Francia - Senegal tiene reminiscencias pasadas, con un partido en la fase de grupos de 2002 en el que los africanos frenaron a la defensora del título, con Zidane y compañía. La jornada de este lunes nos dejó cuatro insólitos empates, entre ellos el de España con Cabo Verde, pero también el de Arabia Saudí e Uruguay en el mismo grupo, un mal menor para la Roja. Este martes seguiremos prestando especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:05 Túnez ya tiene sustituto de su seleccionador: Hervé Renard
La federación de Túnez ha anunciado el sustituto del anterior seleccionador, Sabri Lamouchi, destituido de manera fulminante el día anterior tras encajar una goleada (1-5) en el debut mundialista contra Suecia. El elegido es el francés Hervé Renard en el que será su tercer Mundial con tres selecciones distintas: dirigió a Marruecos en 2018, a Arabia Saudí en 2022 y ahora a Túnez.
11:00 El análisis de un debut frustrante
La selección española tropezó en su debut en el Mundial. Y esto no es noticia porque la selección ha pinchado más que ganado en sus estrenos mundialistas: España suma cinco victorias, cinco empates y siete derrotas en sus diecisiete debuts en la Copa del Mundo. Nos lo cuenta Adrián Herrero, enviado especial.
10:50 "No es mi selección", la protesta de la diáspora iraní
La sola presencia de la selección de Irán en EE.UU. en plena guerra entre los dos países ya es de por sí motivo de tensión. Las fuerzas de seguridad locales han redoblado la vigilancia debido a las protestas, muchas de ellas de los propios exiliados del régimen de los ayatolás, que reniegan algunos de su combinado nacional por ser "del gobierno, no del pueblo". Nos lo cuenta Rubén Heras, enviado especial.
10:45 Pista Mundial: el debut de una delantera de lujo (Francia - Senegal)
Se esperaba mucho de España e hizo aguas. Le faltó la dinamita que tiene, por ejemplo, Francia en su delantera. Hoy se ponen a prueba con un previsible once que junte a Kylian Mbappé con Desiré Doué, Michael Olise y Ousmane Dembélé, más hombres como Bradley Barcola o Ryan Cherki en la recámara. Mucho decir. Lo analiza Javier Galán (DatosRTVE).
10:40 La agenda del día
Comenzamos en este martes 17 de junio anunciándote la agenda del día, que en TVE tiene su punto culminante con el Francia - Senegal de las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play.