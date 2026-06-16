Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 16 de junio

Tras el estreno de España en el Mundo, llega el turno de otra de las grandes favoritas. Francia confía en volver a hacer historia en esta edición, alzándose con su tercera estrella mundial. La selección gala se medirá este martes 16 de junio a Senegal, en el primer encuentro del Grupo I,a partir de las 21:00 horas (hora peninsular), desde el estadio de Nueva York / Nueva Jersey. El segundo partido correspondiente a este grupo será el Irak – Noruega, que dará inicio a partir de las 00:00 horas (hora peninsular) del 17 de junio, en el estadio de Boston.

La sexta jornada se completa con los dos partidos del Grupo J, incluyendo el estreno de la vigente campeona de la Copa del Mundo. Argentina se medirá a Argelia en la madrugada del miércoles, a partir de las 03:00 horas (hora peninsular), desde el estadio de Kansas City. El grupo se completa con el Irán – Nueva Zelanda, que arrancará a las 06:00 horas (hora peninsular) en el estadio de la Bahía de San Francisco.

El partido más relevante de la jornada será el Francia – Senegal, que se podrá seguir en directo en La 1 de RTVE y en RTVE Play. Desde las 20:30 horas, la previa del encuentro en Camino a Nueva York. RTVE Play se sigue volcando con el Mundial y, para esta jornada, se podrá disfrutar a partir de las 19:45 horas de un nuevo capítulo de Fútbol de Calle, con el mejor análisis futbolístico (y extrafutbolístico) y con mucho humor de la mano de Pedro 'el ingeniero', La Sotanita y Javi Torres. A continuación, también en RTVE Play, vuelve CTA, con la retransmisión más alternativa del Francia – Senegal.

El combinado de Didier Deschamps llega al partido más relevante de la jornada convencido de sus posibilidades de alcanzar la final por tercera vez consecutiva. Para ello podrá contar con un conjunto defensivo de alta calidad donde destacan figuras como Dembelé, Désiré Doué, Rayan Cherki o Michael Olise, autor del triplete contra Irlanda del Norte con el que Les Bleus terminaron su preparación para el Mundial. Estará también a disposición del seleccionador Kylian Mbappé, tras las lesiones que lastraron su rendimiento en los últimos compases de La Liga. En cuanto a Senegal, llega motivada a esta competición, tras haber hecho una fase de clasificación prácticamente perfecta y, sobre todo, después de haber perdido en los despachos la Copa de África. Su entrenador, Pape Thiaw, se estrena en la Copa del Mundo, y para su puesta de largo ha preparado un equipo en el que sobresale el delantero del Al-Nassr árabe Sadio Mané.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 16 de junio y madrugada del 17 de junio Grupo I •Francia - Senegal. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (EEUU). •Irak - Noruega. 00:00 horas (hora peninsular) del 17 de junio. Estadio de Boston (EEUU) Grupo J •Argentina - Argelia. 03:00 horas (hora peninsular) del 17 de junio. Estadio de Kansas City (EEUU) •RI de Irán – Nueva Zelanda. 06:00 horas (hora peninsular) del 17 de junio. Estadio de la Bahía de San Francisco (EEUU).