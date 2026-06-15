La 1 lidera el domingo (13,3%) con el Alemania-Curazao como lo más visto del día: 2.307.000 espectadores y 25,5%

RTVE lideró las audiencias del domingo con un 13,3% de cuota, aupada por el debut de Alemania en el Mundial de Fútbol, lo más visto del día en televisión con 2.307.000 espectadores de media, un 25,5% de cuota y más de 5,6 millones de espectadores únicos. La 1 se impuso ayer en las franjas de madrugada (11,7%), mañana (11,5%), tarde (17,9%) y prime time (13,5%).

A continuación, el estreno del documental 'Denominación de origen: la forja de un sueño' también lideró su franja con 975.000 espectadores de media y un 9,1% de cuota. Fue lo más contactado de su franja con 4,5 millones de espectadores únicos y lideró entre la audiencia de 4 a 12 años (16,4%), de 13 a 24 (14,9%), de 25 a 44 (15%) y de 45 a 64 años (10%)

Muy buenos datos también para los informativos. El Telediario 2 con Lourdes Maldonado fue líder este domingo con 1.908.000 espectadores de media y un 17,7% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas. Consiguió más de 4,3 millones de espectadores únicos. La primera edición reunió 1.290.000 espectadores y un 14,5%, con más de 2,2 millones de contactos. También lideró por la mañana la información de 'Fin de Semana 24H' con un 20,5% de cuota en su emisión en simulcast. Más de 1,4 millones de espectadores únicos vieron el informativo presentado por Igor Gómez.

La tarde del domingo también fue para el cine de La 1, que lideró con 'Ana y el Rey', un drama romántico que alcanzó un 12% de cuota y 1.073.000 espectadores de media. Más de 3,8 millones de espectadores únicos vieron esta película protagonizada por Jodie Foster.

La crónica social de ‘DCorazón’ sigue afianzada en sus buenos datos los fines de semana: este domingo, con un 10,6% de cuota y 640.000 espectadores de media y mas de 2,7 millones de espectadores únicos en La 1.

Y en La 2 sigue triunfando ‘Me meto en un jardín’ con Mercedes Milá, lo más visto del día en la cadena, con Álex Txikon como invitado. Logró 443.000 espectadores de media y un 4,1% de cuota, con más de 1,3 millones de espectadores únicos.