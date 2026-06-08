La 1 lidera el domingo (12%) con la segunda jornada de la visita del papa y su oferta de cine

La 1 lideró las audiencias del domingo con un 12% de cuota con la cobertura informativa de los actos de la segunda jornada de la visita del papa León XIV a Madrid y su oferta de cine en prime time. La cadena pública lideró las franjas de madrugada (6,8%), mañana (18,8%), tarde (10,4%) y prime time (11,7%)

Los especiales informativos del papa consiguen ayer un promedio global de un 16,6% de cuota, 896.000 espectadores de media y un total de 6.103.000 espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas. Son líderes en todos los grupos mayores de 25 años y lideran en todas las comunidades autónomas. El mayor registro lo obtienen en Castilla-La Mancha (24,2%) y en Madrid (21.9%).

Saludo del Papa a los trabajadores de RTVE, en Torrespaña

La programación informativa especial arrancó con Pepa Bueno y Marc Sala en la multitudinaria misa oficiada por el pontífice en Cibeles, que lideró su franja con un 24,3% de cuota en La 1 y Canal 24 horas y 840.000 espectadores de media. Fue líder absoluta en su franja con una ventaja de 17 puntos por encima de su más cercano competidor. Un total de 3 millones de personas siguieron el acto a lo largo de su emisión. Lideró en todos los targets: niños (5,5%), jóvenes de 13 a 24 (11,2%), adultos de 25 a 44 (16,5%), de 45 a 64 (16,9%), de 65 a 74 (23,3%), y mayores de 75 años (31,3%). En Madrid, la Misa anotó un 29% de cuota, liderando su franja sobre el resto de oferta.

También lideró el especial emitido al terminar la Misa, el recorrido del papa por las calles de Madrid, con un 18,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas, 834.000 espectadores y casi 1.7 millones de espectadores únicos.

Por la tarde, en un especial retransmitido por Lourdes Maldonado y Marc Sala, el encuentro ‘Tejer redes’ en el Movistar Arena con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte, presentado por la periodista de RTVE Lara Siscar y Carlos Franganillo, logró un 11,8% de cuota, 995.000 espectadores de media y más de 3.7 millones de contactos en La 1 y Canal 24 horas. Precisamente el minuto con mayor audiencia en todas las retransmisiones se produjo a las 19:07 cuando empezó su discurso en el Movistar Arena con una audiencia de 13,6% y 1.139.000 espectadores.

La audiencia global de sábado y domingo de los especiales del papa acumulan, hasta ahora, un total de 10.324.000 espectadores únicos,.

Antes del comienzo de la programación especial, el informativo Fin De Semana 24 horas lideró por la mañana con un 25,5% de cuota. En cuanto a los Telediarios, el TD1 alcanza ayer 1.312.000 espectadores de media y un 15% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. Logra más de 2.5 millones de contactos. El TD2 registra 1.236.000 espectadores, 12,1% de cuota y 3.1 millones de contactos

El programa de crónica social ‘DCorazón’, muy pendiente de los pormenores de la visita, anotó este domingo su mejor registro del año y segundo más alto de la temporada con un 11,8% de cuota de pantalla y más de 2.8 millones de espectadores.

Lo más visto del domingo en La 1 fue La película de la semana, ‘La trampa’, que lideró el prime time. Reunió a 1.405.000 espectadores de media y alcanzó más de 4,3 millones de contactos (13,1%) , máximo de este año para este slot.

La película de la semana, 'La trampa', fue lo más visto

Agenda del lunes La intensa agenda de León XIV continúa este lunes 8 de junio. ‘La hora de La 1’ ha informado del encuentro del papa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alejandra Herranz conduce después en La 1 y el Canal 24 horas un especial para contar el encuentro institucional en las Cortes Generales, seguido de un encuentro con la Conferencia Episcopal Española. Por la tarde, Pepa Bueno continuará con la programación especial con la retransmisión en La 1 y el Canal 24 horas de la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena (18:00 h) y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu (19:00 h) En RNE, emisión especial de ‘Las Mañanas’ desde el Congreso con motivo de la visita del Papa y el discurso que pronunciará el pontífice desde el Hemiciclo. De 6 de la mañana a 12:20h con el apoyo de la redacción parlamentaria de RNE, se emite por Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España.

Seguimiento digital En cuanto al seguimiento en redes sociales, los contenidos de ayer de la visita del papa alcanzaron 14,27 millones de visualizaciones y 610.000 interacciones . Facebook es la red social en la que más impacto se consigue, 33,7%, seguida de Instagram (23,9%) y X (22,3%). Entre los dos días de visita del Papa León XIV, los contenidos en redes sociales acumulan 23,5 millones de visualizaciones y 914 mil interacciones. Además, 283.403 visitantes únicos consultaron ayer en RTVE.es alguno de los contenidos relacionados con la visita. De estos, más de 100.000 (105.906) conectaron con alguna de las señales en directo disponibles. La Santa Misa en Cibeles recibe a 47.066 visitantes únicos en los directos de RTVE Play y los eventos de la tarde son seguidos por 34.867 espectadores. Las noticias generadas alrededor de la visita registran ayer 167.995 visitantes únicos y acumulan en lo que llevamos de mes 460.650 visitantes totales. El vídeo más visto es la intervención de Antonio Banderas en el acto de este domingo, con 7.160 reproducciones. Desde el inicio de este mes, 735.085 visitantes únicos han consultado algún contenido relacionado con la visita.

Especiales de Radio Nacional Los Servicios Informativos de RNE, con casi 200 profesionales en total, han preparado un amplio despliegue con motivo de la visita. La cobertura del domingo incluyó un especial desde las 9:30 hasta las 12:30 horas para narrar la Santa Misa desde Cibeles y el recorrido de León XIV por las calles de Madrid conducido por Pepa Fernández y Carlos Núñez, por Radio Nacional y Radio 5.